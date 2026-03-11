Новый лидер Ирана получил ранение

NYT: Моджтаба Хаменеи был ранен в первый день атаки США и Израиля

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи был ранен в первый день атаки США и Израиля. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских чиновников.

Отмечается, что именно по этой причине новый верховный лидер страны пока не появлялся ни на видео, ни на публике.

Собеседники издания добавили, что любое сообщение о Хаменеи может раскрыть его местоположение и поставить лидера страны под угрозу.

56-летний Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, не выжившего после ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране, был избран новым Верховным лидером Ирана. 8 марта Ассамблея экспертов единогласно выбрала нового рахбара на пожизненный срок. Кто такой Моджтаба Хаменеи, как строилась его карьера, какую роль он играет в политике Ирана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что недоволен избранием Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана.