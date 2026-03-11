Размер шрифта
Футболистки сборной Ирана, не просившие убежища в Австралии, отправились на родину

Часть женской сборной Ирана вылетела из Австралии после политического скандала
DAVE HUNT/Reuters

Игроки женской сборной Ирана, не просившие убежища, покинули Австралию и направились на родину. Об этом сообщает ESPN.

Вылет команды сопровождался протестами у гостиницы, где жили футболистки, и в аэропорту. Иранские жители Австралии пытались не допустить отправку команды на родину, опасаясь за их безопасность.

Когда футболистки проходили контроль на границе Австралии, местные чиновники и переводчики поочередно отводили каждую из них в сторону без присутствия сопровождающих и предлагали им политическое убежище. Некоторые из них позвонили своим семьям в Иран, чтобы обсудить это предложение, однако никто из них не стал оставаться в Австралии.

10 марта министр внутренних дел Австралии Тони Берк рассказал, что страна предоставила убежище пяти членам женской сборной Ирана по футболу. Федеральная полиция Австралии перевезла пятерых женщин из их отеля на Голд-Косте «в безопасное место» после того, как те подали запросы на убежище. Позже стало известно, что еще две представительницы сборной Ирана попросили убежище в Австралии.

Женская сборная Ирана по футболу оказалась в центре скандала после отказа исполнять государственный гимн перед матчем Кубка Азии против Южной Кореи. Инцидент произошел на фоне авиаударов США и Израиля по Ирану. Молчание спортсменок во время гимна вызвало резкую критику на родине: комментатор иранского телевидения Мохаммед Реза Шахбази назвал произошедшее «вершиной бесчестия», а самих футболисток — «предательницами военного времени». В Иране подобные действия могут быть приравнены к госизмене.

Ранее Дональд Трамп заявил, что несколько футболисток Ирана хотят вернуться из Австралии домой.

 
