Госдума назначила пять членов ЦИК

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли постановление о назначении пятерых парламентариев членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Соответствующий документ доступен на официальном сайте ГД.

«Назначить членами ЦИК РФ: Алену Булгакову («Новые люди»), Евгения Колюшина (КПРФ), Василину Кулиеву (ЛДПР), Николая Левичева («Справедливая Россия»), Константина Мазуревского («Единая Россия»)», — говорится в постановлении.

Комментируя их назначение, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выбор депутатов подчеркивает соблюдение принципа представительства в ЦИК от различных территорий России.

В соответствии действующими нормами, членов ЦИК выбирают из кандидатов, представленных депутатами и партиями. В итоговый состав комиссии входят 15 человек, их полномочия истекают в марте 2026 года.

В феврале председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что комиссия не намерена отказываться от традиционного способа голосования с помощью бумажных бюллетеней.

Ранее Памфилова допустила, что президентом России в будущем может стать женщина.