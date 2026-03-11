Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Госдума назначила пять членов ЦИК

Госдума назначила пятерых депутатов членами ЦИК России
Максим Блинов/РИА Новости

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли постановление о назначении пятерых парламентариев членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Соответствующий документ доступен на официальном сайте ГД.

«Назначить членами ЦИК РФ: Алену Булгакову («Новые люди»), Евгения Колюшина (КПРФ), Василину Кулиеву (ЛДПР), Николая Левичева («Справедливая Россия»), Константина Мазуревского («Единая Россия»)», — говорится в постановлении.

Комментируя их назначение, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выбор депутатов подчеркивает соблюдение принципа представительства в ЦИК от различных территорий России.

В соответствии действующими нормами, членов ЦИК выбирают из кандидатов, представленных депутатами и партиями. В итоговый состав комиссии входят 15 человек, их полномочия истекают в марте 2026 года.

В феврале председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что комиссия не намерена отказываться от традиционного способа голосования с помощью бумажных бюллетеней.

Ранее Памфилова допустила, что президентом России в будущем может стать женщина.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!