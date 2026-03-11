Цена нефти растет более чем на 5%

Цена нефти Brent на ICE растет более чем на 5%

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE растет более чем на 5%, цена апрельского фьючерса на нефть марки WTI на бирже NYMEX поднимается более чем на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации на 12:31 (мск), стоимость нефти Brent росла до $92,38 за баррель (+5,22%), нефть марки WTI поднялась до $88,51 за баррель (+6,06%).

По состоянию на 12:40 (мск) фьючерс на Brent торговался на уровне $92,49 за баррель (+5,34%). Стоимость WTI в это же время поднималась до $88,52 за баррель (+6,08%).

До этого руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что несмотря на то, что цены на нефть стабилизировались после резкого скачка, не исключены новые рекорды.

По данным Investing.com, 10 марта баррель нефти марки Brent стоил более $88,10. Цены после резкого роста на фоне израиле-американо-иранского конфликта пошли вниз после сигналов о возможной деэскалации на Ближнем Востоке. Во вторник, 10 марта, фьючерсы на Brent снижались более чем на 7%. Рынок отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном может завершиться «очень скоро».

Ранее в США заявили о панике из-за резкого скачка цен на нефть.