В Южной Корее завирусился мем, в котором сын Трампа женится на дочери Ким Чен Ына

Пользователи соцсетей поженили сына Трампа и дочь Ким Чен Ына, сделав мем
Сгенерировано ИИ

В Южной Корее завирусился мем, где сын президента США Дональда Трампа женится на дочери лидера КНДР Ким Чен Ына, пишет портал YNA.

Как пишут СМИ, на фоне нестабильной международной обстановки и боевых действий на Ближнем Востоке пользователи социальных сетей активно публикуют сатирический контент, высмеивающий мировых лидеров, политические события и экономические последствия конфликта.

Одним из вирусных мемов стало изображение, опубликованное в соцсетях. На нем показана вымышленная сцена свадьбы Бэррона Трампа — младшего сына президента США Дональда Трампа — и Ким Чжу Э, дочери лидера КНДР Ким Чен Ына. Автор мема в шутливой форме предположил, что такой союз сделал бы США и Северную Корею «родственниками» и тем самым автоматически прекратил бы международные конфликты.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын назначил свою дочь руководителем ракетной программы КНДР.

 
