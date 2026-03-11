Размер шрифта
Назван идеальный вариант завтрака для здорового сердца

ABC: завтрак для здорового сердца должен включать киви и кофе без сахара
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Сбалансированный завтрак для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы должен включать яйца, ягоды, овощи, орехи, молочные продукты и кофе без сахара. Об этом испанский кардиолог Аурелио Рохас рассказал в интервью изданию ABC.

По словам врача, важным компонентом завтрака являются яйца. Они содержат значительное количество белка, который способствует длительному чувству сытости и помогает регулировать аппетит в течение дня.

Кардиолог также рекомендует включать в утренний рацион источники полезных жиров — например, орехи и авокадо. Эти продукты содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые поддерживают работу мозга и благоприятно влияют на обмен веществ.

Еще одной важной частью завтрака, по словам специалиста, должны стать фрукты и ягоды.

«Киви, черника и малина богаты клетчаткой, антиоксидантами, а также витаминами C, B и K. Эти соединения участвуют в защите клеток от окислительного стресса и поддерживают нормальную работу организма», — отмечает специалист.

Дополнить такой завтрак можно кисломолочными продуктами. Например, кефир, по словам Рохаса, способствует поддержанию здорового состава кишечной микрофлоры. Цельнозерновой хлеб также является полезным элементом утреннего рациона: он обеспечивает организм сложными углеводами, помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови и обеспечивает длительное чувство насыщения.

Что касается кофе, специалист отмечает, что напиток может обладать противовоспалительными свойствами и потенциально оказывать защитное действие на сердечно-сосудистую систему. Однако для получения максимальной пользы его рекомендуется употреблять без добавления сахара и искусственных подсластителей.

Ранее была создана инъекция для восстановления сердца после инфаркта.

 
