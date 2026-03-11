Путин и Алиев обсудили кризис на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и высказались за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование ситуации в регионе политико-дипломатическими средствами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, российский лидер поблагодарил Алиева за содействие в эвакуации россиян из Ирана и помощь с доставкой гуманитарного груза из России. Стороны также подтвердили обоюдный настрой на развитие двусторонних партнерских отношений между РФ и Азербайджаном, отметили в пресс-службе Кремля.

После начала крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля и ответных ударов по базам в Персидском заливе в зоне конфликта застряли десятки тысяч российских туристов. Авиасообщение с регионом было практически парализовано: авиакомпании отменили все рейсы в Дубай и Абу-Даби, было приостановлено сообщение с Кувейтом, Катаром и Оманом. Воздушное пространство над несколькими странами закрыто.

На прошлой неделе в погранслужбе Азербайджана сообщили, что с 28 февраля по 7 марта через границу страну из Ирана эвакуировали 282 гражданина РФ. Всего из Исламской Республики вывезли около 1800 человек.

Ранее власти Азербайджана помогли организовать выезд российских автомобилей из Ирана.