Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин и Алиев обсудили кризис на Ближнем Востоке

Кремль: Путин и Алиев выразили надежду на прекращение войны на Ближнем Востоке
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и высказались за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование ситуации в регионе политико-дипломатическими средствами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, российский лидер поблагодарил Алиева за содействие в эвакуации россиян из Ирана и помощь с доставкой гуманитарного груза из России. Стороны также подтвердили обоюдный настрой на развитие двусторонних партнерских отношений между РФ и Азербайджаном, отметили в пресс-службе Кремля.

После начала крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля и ответных ударов по базам в Персидском заливе в зоне конфликта застряли десятки тысяч российских туристов. Авиасообщение с регионом было практически парализовано: авиакомпании отменили все рейсы в Дубай и Абу-Даби, было приостановлено сообщение с Кувейтом, Катаром и Оманом. Воздушное пространство над несколькими странами закрыто.

На прошлой неделе в погранслужбе Азербайджана сообщили, что с 28 февраля по 7 марта через границу страну из Ирана эвакуировали 282 гражданина РФ. Всего из Исламской Республики вывезли около 1800 человек.

Ранее власти Азербайджана помогли организовать выезд российских автомобилей из Ирана.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!