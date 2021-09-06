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Общество

Минутный иммунитет: как будет работать иммуноглобулин от COVID-19

Иммунологи оценили эффективность первого в мире иммуноглобулина от COVID-19

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Илья Питалев/РИА «Новости»
Препарат «Ковид-глобулин» проходит первую фазу клинических испытаний — это первый в мире зарегистрированный иммуноглобулин от COVID-19. Он представляет собой раствор для внутривенного введения, созданный на основе плазмы крови переболевших коронавирусом. По словам производителя, его планируют использовать для лечения средних и тяжелых случаев заболевания. Опрошенные «Газетой.Ru» врачи-иммунологи отметили, что он будет эффективен только на начальных этапах течения инфекции.

«Ковид-глобулин», разработанный принадлежащей госкорпорации «Ростех» компанией «Нацимбио», создан на основе плазмы крови пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Это раствор, предназначенный для внутривенного введения: производители планируют, что назначать его будут пациентам в возрасте от 18 до 60 лет с тяжелым или средним течением болезни.

Предполагается, что препарат будет вырабатывать пассивный иммунитет пациентов, который поможет остановить распространение вируса в организме.

«Пассивный иммунитет возникает благодаря введению в организм чужих антител против вируса (антиглобулинов). Средняя и тяжелая форма COVID-19 развивается, если организм не сопротивляется инфекции. Но если заболевшему человеку вводят уже готовые антитела, они побеждают вирус, нейтрализуют заболевание. Или, по крайней мере, минимизируют размножение вируса, что предупреждает развитие средней/тяжелой формы болезни», — объяснила «Газете.Ru» врач аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» Надежда Фуранина.

При этом препарат будет эффективен только во время профилактики COVID-19 или на ранних стадиях заболевания.

«Иммуноглобулин, так же как и плазма, должен вводиться на самой ранней стадии заболевания. Именно в этом случае мгновенно создается иммунитет против коронавируса и уже в самом начале заболевания иммунная система получает четкое указание, с каким вирусом и как бороться. А когда дело дошло до госпитализации и ИВЛ, то препарат уже не будет работать», — отметил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

С ним согласен и врач аллерголог-иммунолог Андрей Продеус: по его мнению, если клетки организма уже получили большую дозу коронавируса, искусственно введенные антитела не смогут помочь в борьбе с инфекцией.

Кроме того, препарат не смогут создавать в больших количествах из-за сложной технологии производства и дефицита переболевших доноров.

«Препарат нужно будет производить в больших количества, а это практически невозможно, так как его нужно будет производить из сыворотки плазмы крови тех людей, которые имеют повышенный титр антител. Помимо этого нужно соблюсти определенные технологии. И это все на фоне того, что в России уже отмечается дефицит иммуноглобулина для пациентов с просто нарушениями иммунитета», — отметил специалист.

Несмотря на это, «Ковид-глобулин» может быть эффективен в борьбе с новыми мутациями инфекции, так как в качестве основы будет использована плазма крови пациентов, которые переболели «свежими» штаммами, сказал Болибок.

«В теории могут возникнуть ситуации, когда нужно будет пересматривать вакцины в связи с мутацией вирусов — уже есть такие прецеденты. Поэтому «Ковид-глобулин» из плазмы крови тех доноров, которые переболели, приведет к созданию быстрого инструмента для борьбы против мутаций. Это сильный прорыв в создании препаратов против коронавируса», — отметил эксперт.

В мире уже есть опыт лечения коронавируса с помощью антител переболевших. Из-за роста заболеваемости коронавирусом власти Москвы с весны 2020 года призывают стать донором плазмы крови тех пациентов, которые перенесли заболевание. Помимо этого, такая практика существует в США и других странах.

Несмотря на то что подобная терапия приобрела популярность, ученые из Национального института здоровья США доказали ее неэффективность. Результаты исследования были опубликованы в The New England Journal of Medicine в августе этого года.

В исследовании принимали участие 511 больных коронавирусной инфекцией: 257 получали плазму крови переболевших ковидом, а 254 составили группу плацебо, им вводили вместо плазмы с антителами физиологический раствор.

«Мы надеялись, что использование плазмы переболевших COVID-19 пациентов позволит снизить прогрессирование заболевания в этой группе как минимум на 10 процентов, но наблюдаемое нами снижение составило менее 2 процентов. Это было для нас неожиданностью. Как врачи, мы хотели уменьшить тяжесть заболевания, но этого сделать не удалось», — сообщала Клифтон Каллауэй, специалист по неотложной помощи из Университета Питтсбурга.

Однако «Ковид-глобулин» будет отличаться от обычной плазмы крови более чистым составом. «Препарат очищен от всех антител, не нужных организму, к тому же в нем будет высока концентрация иммуноглобулинов G, защищающих от вируса», — отметила Надежда Фуранина.

Помимо этого, у препарата упрощенные условия хранения — что скажется на логистике, так как он не требует замораживания.

«Прежде всего, он будет нужен тем, кто вообще не привит: например, людей с противопоказаниями к вакцине нужно как-то обезопасить от вируса. Ведь пока конкретных лекарств против коронавируса нет», — заключил Болибок.

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