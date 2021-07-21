Почему российские школы не успеют отказаться от бумаги до 2024 года

Минпросвещения анонсировало, что к 2024 году российские школы полностью перейдут на безбумажные технологии. Однако эксперты отрасли считают обозначенные сроки слишком утопичными — достичь показателя более реально к 2030 году. В ведомстве также заявили, что в ближайшее десятилетие половину домашних заданий школьников начнет проверять искусственный интеллект. В Госдуме такой подход считают позитивным, однако подчеркивают, что компьютер не сможет в полной мере заменить учителя.

«Вопрос в финансировании»

Минпросвещения опубликовало паспорт стратегии цифровой трансформации образования. Согласно документу, к 2030 году порядка 50% домашних заданий учеников будет проверять искусственный интеллект (ИИ). К 2024 году все школы перейдут на безбумажные технологии — доля электронного документооборота составит 90%.

«Соотношение роли учителя и цифровых технологий в учебном процессе обсуждается давно. Обострилась эта дискуссия в связи с появлением искусственного интеллекта. Рутинную работу – проверку знания формул, правил, дат и так далее – вполне можно поручить компьютеру. Функцией учителя остается творческая составляющая. С учетом существующих образовательных платформ Россия точно будет готова перейти на систему такого разделения, другое дело – техническая составляющая. Нужны компьютеры и хорошая связь. Сможем ли мы обеспечить это повсеместно – вопрос открытый. Для этого нужны соответствующие средства и ресурсы», — рассуждает академик РАО, бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов.

О сложностях финансирования говорит и первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин.

«Озвученные сроки вполне реальны, однако есть несколько оговорок. Финансирование программы подключения школ к интернету в 2021 году было сокращено на 4 млрд рублей. Поэтому в части цифровизации школ стоит вопрос господдержки», — отметил он.

В части электронного документооборота важно избежать ситуации, когда учителю придется заполнять и онлайн-формы, и бумажные бланки, подчеркнул депутат.

«Уже сегодня многие школы пользуются электронным документооборотом. Однако даже в столице у части педагогов возникают проблемы с заполнением документов — то есть нужно научить всех учителей работать с этими технологиями», — добавил Болотов.

Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко по результатам опроса педагогов выявила закономерность: легко технологии осваивают молодые педагоги и пожилые учителя – им подсказывает их опыт. С проблемами чаще всего сталкиваются сотрудники школ среднего возраста.

«Если к 2024 году мы достигнем 70% электронного документооборота, это будет уже хорошо. Сегодня к интернету не подключены около 25% домохозяйств. Страна у нас большая, поэтому в некоторых регионах сделать это крайне сложно», — сказала она.

«Слишком утопично»

Олег Смолин позитивно оценивает перспективу проверки части домашних заданий искусственным интеллектом. На откуп машины можно отдать стандартизированные задания вроде примеров по математике, считает парламентарий.

«Возможно, технологии позволят не только указывать ребенку на ошибку, но и подсказывать, что вот в таком-то параграфе есть материал, который поможет ее понять и исправить. Однако главным направлением в школах все же должны быть творческие задания, сочинения и проекты. Здесь искусственный интеллект не заменит учителя», — пояснил он.

Внедрение искусственного интеллекта в проверку домашних заданий – вопрос времени, убежден сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Задания, которые состоят чисто из тестов с вариантами ответа, можно отдать на откуп системам проверки уже сейчас, причем не только в виде домашних заданий, но и контрольных работ непосредственно на уроках. И проверяться это будет максимально быстро. С тем, чтобы проверять задания, которые состоят из текстов, расчетов, чертежей, придется подождать минимум 3-4 года, но такой расклад видится более чем реальным», — сказал он.

А вот перевод 100% школ на безбумажные технологии специалист назвал «слишком утопичной задачей».

«На периферии в некоторых школах интернет может быть не просто плохо работающим, его может вообще не быть. А компьютерная техника может быть устаревшей лет на 10-15», — объяснил Переславский.

Полный переход на цифру в ближайшие три года — идея утопичная, куда более реальные сроки – это 2030 год, прогнозирует он.