«Нам нужна помощь»: Швеция признала провал в борьбе с коронавирусом

В Швеции, которая пыталась избежать ограничительных мер, власти решили пересмотреть стратегию борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

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В весеннюю волну распространения коронавирусной инфекции власти страны ни разу не ввели строгих карантинных мер, не закрывали предприятия и не ограничивали передвижения граждан. При этом модель поведения Швеции признали успешной даже в ВОЗ.

«Власти страны положились на свои хорошие отношения с гражданами, на способность и готовность граждан соблюдать социальную дистанцию. Я думаю, если мы хотим выработать новые нормы, Швеция представляет собой образец того, как можно вернуться к жизни без карантина», — говорил Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Основной идеей шведской стратегии борьбы с коронавирусом, автором которой стал главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, были естественная выработка массового иммунитета к инфекции и сохранение экономики. Самоизоляция в Швеции носила рекомендательный, а не обязательный характер.

Однако уже в июне эпидемиолог Андерс Тегнелл в интервью шведскому радио признал, что страна могла бы лучше справиться со сдерживанием инфекции. «Если бы мы столкнусь с той же болезнью, имея те знания, которые у нас есть сегодня, я полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция, и тем, что выбрал весь остальной мир. Теперь страна, где не вводили эпидемиологических ограничений, пытается нащупать это «нечто среднее», — рассуждал он.

С начала пандемии по сентябрь 2020 года в Швеции выявили всего около 103 тыс. случаев COVID-19 — умерли 6 тыс. человек. Кроме того, в августе-сентябре в стране фиксировали лишь около 300 новых случаев заболевания в день, а смерти были единичными.

Однако в октябре в Швеции произошел масштабный всплеск заболеваемости — ежедневно фиксировалось около 4,5 тыс. случаев. К декабрю, число новых ковид-положительных достигло 20 тыс. в сутки. В среднем фиксировалось около 150 смертей в день. Всего в стране на 16 декабря 2020 года выявлено 341 тыс. случаев, умерли 7667 человек.

Резкий скачок заболеваемости вызвал кризис всей системы здравоохранения — среди заразившихся оказалось много самих медработников. В итоге власти были вынуждены ввести ряд строгих мер, в том числе запрет на продажу алкоголя в барах и ресторанах после 22:00 в некоторых регионах страны. Также органы здравоохранения рекомендовали гражданам избегать общественных мест — торговых центров, музеев, библиотек, бассейнов, концертных и тренажерных залов.

Граждан попросили не пользоваться общественным транспортом и не посещать пожилых людей, а также тех, кто входит в группу риска. Кроме того, шведам посоветовали не собираться в группы более восьми человек. При этом правила все же предлагались не в качестве требований — штрафы нарушителям не грозят.

11 октября глава департамента здравоохранения Стокгольма Бьерн Эрикссон заявил на пресс-конференции, что в столичных больницах заняты уже 814 ковидных коек, при том, что число заболевших растет. Он уточнил, что на пике весенней вспышки система здравоохранения города приняла 1100 пациентов, но тогда гражданским врачам помогала армия.

Кроме того, по всей стране на 11 декабря были госпитализированы почти 2400 пациентов с коронавирусом, что уже больше показателей апреля.

«В общем и целом эта цифра соответствует количеству всех реанимационных коек, что у нас есть. Мы вышли за пределы 100% возможностей отделения интенсивной терапии. Мы почти вдвое увеличиваем количество доступных площадей. Нам нужна помощь», — сетовал Эрикссон. По данным издания Dagens Nyheter, в столице задействовано 99% аппаратов ИВЛ.

На его призыв откликнулась Норвегия. Власти соседней страны готовы прислать в Швецию медиков и гуманитарную помощь. Готовы приехать и врачи из Финляндии. Однако официальных запросов от властей пока не поступало.

Спустя несколько дней после этого премьер-министр Швеции Стефан Лофвен впервые раскритиковал экспертов Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые, по его мнению, недооценили вероятность второй волны — им было поручено разработать политику в отношении коронавируса.

«Боюсь, что будет еще хуже. Мы все боимся ближайших недель. У нас не хватает персонала, чтобы справиться. Около 3000 медсестер уволились с работы в течение первых 10 месяцев года», — пояснила газете Aftonbladet президент Шведской ассоциации профессионалов здравоохранения Синева Рибейро.

Несмотря на то что вакцинация против COVID-19 начнется в Швеции уже в январе 2021 года, все министры страны при поддержке левоцентристского блока разработали новый законопроект о локдауне и собираются представить его на рассмотрение парламенту.

Закон наделит кабмин полномочиями самостоятельно закрывать сферы торговли и услуг, а также ограничивать передвижения граждан и вводить штрафы за нарушение карантина. Правительство надеется, что депутаты одобрят законопроект к марту — тогда Швеция сможет ввести свой первый локдаун.

Между тем еще весной парламент экстренно одобрил временное дополнение к закону о противодействии инфекционным заболеваниям. Новые положения давали кабмину право закрывать общепит, однако тогда власти не воспользовались возможностью.

«Оно [дополнение к закону] было направлено на преодоление первой стадии пандемии. Потом стало ясно, что куда проще было бы вносить поправки в закон об общепите, который регулирует отдельную отрасль. Мы учли этот опыт», — разъясняла изданию Expressen глава минздрава Лена Халленгрен.