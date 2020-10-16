Более 15 тыс. случаев: в России растет число заболевших коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 15 150 случаев коронавируса нового типа, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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Согласно приведенным данным, из российских регионов лидерами по числу зарегистрированных пациентов с COVID-19 оказались Москва, где заболели 5049 человек, Санкт-Петербург с 647 новыми случаями и Подмосковье, где выявили 448 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки от вируса скончались 232 человека, а 8485 — вылечились.

Всего с начала пандемии в России зафиксировали 1 369 313 случаев коронавируса, но 1 056 582 пациента уже переболели и выздоровели, а 23 723 — скончались.

Как отмечает президент России Владимир Путин, страна занимает 40-е место в мире по количеству заболевших на 100 тыс. граждан, а по числу летальных исходов от инфекции РФ на 100-й позиции.

Как утверждает руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) Александр Шестопалов, слова которого приводит «Интерфакс», уровень заболеваемости коронавирусом в России не выходит за пределы обычного эпидемиологического процесса. Эксперт выразил мнение, что страна может выйти на «плато» примерно к концу ноября.

«Возможно, где-то к концу ноября (произойдет выход на «плато»). Кто слабее — переболеют, остальные адаптируются к зиме, произойдет своего рода переключение иммунитета», — предположил Шестопалов.

По мнению специалиста, ситуация с коронавирусом в России ухудшилась из-за климатических факторов, в том числе похолодания, сырой погоды и роста заболеваемости ОРВИ.

Шестопалов обратил внимание, что в странах с теплым климатом, например в Таиланде, заболеваемость сохраняется на том же уровне. Эксперт утверждает, что почти все смерти от коронавируса вызваны завозом инфекции.

По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, рост числа новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 продолжится до первой декады ноября, приводит его слова РИА «Новости».

Как отметил специалист, в рамках закона эпидемиологии период роста числа новых случаев коронавируса продолжается на протяжении примерно 28 дней.

«Рост начался примерно неделю назад, значит, восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост», — подчеркнул Горелов.

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V», разработанная совместно Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций, и препарат «ЭпиВакКорона» новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Последний получил государственную регистрацию на этой неделе.

При этом оба эти лекарства еще не прошли третью фазу испытаний, поэтому Запад выступает с критикой этих разработок, называя их ненадежными.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая курирует государственную политику в сфере научных исследований и разработок, клинические исследования получившего регистрационное удостоверение препарата «Вектора» проводили на ста добровольцах.

Как отмечала Глава Роспотребнадзора Анна Попова, «ЭпиВакКорона» рекомендован людям с хроническими заболеваниями.

«Вакцина ГНЦ «Вектор» лучше всего подойдет людям старшего возраста, людям с хроническими заболеваниями. Это синтетическая вакцина, в ней нет естественного живого белка, нет никаких фрагментов вируса», — цитировала ее «Российская газета».

По словам президента России, в стране почти создан и третий препарат против COVID-19, над которым работает московский Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что на данный момент ведомство формирует списки категорий граждан, которые будут обязаны привиться от коронавируса.

Он отметил, что в данном случае вакцинация — обязательная процедура.

При этом еще в июле глава Минздрава обещал, что никто не будет заставлять делать прививку от коронавируса. Он назвал вакцинацию добровольным делом, «в любом случае идет только с согласия самого гражданина».