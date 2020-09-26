В милицию за Цоя: в Минске задержали 59 человек

В центре Минска в субботу, 26 сентября, силовики задержали 59 человек, участвовавших в митинге оппозиции против результатов прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии, передает портал TUT.BY.

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Марш был объявлен изначально, как женский, однако в колонне шли и мужчины, передает ТАСС.

Организаторы изначально анонсировали субботнее шествие, как репетицию инаугурации экс-кандидата в президенты страны от оппозиции Светланы Тихановской, которая – согласно официальным данным ЦИК Белоруссии – проиграла гонку Александру Лукашенко.

Участники стартовали от Комаровского рынка и двинулись в сторону центра города, при этом их шествие сопровождали 10 микроавтобусов с силовиками, тут же начались задержания.

Участники намеревались дойти до площади Победы, но та оказалось оцепленной правоохранителями, в итоге колонна немного не дошла до центральной минской улицы — проспекта Независимости, пути им преградили машины ГАИ и спортивного вида мужчины в балаклавах. На этом шествие прекратилось.

В ходе акции были задержаны в том числе и сотрудники СМИ: Александра Эльбаум (TUT.BY), Катерина Карпицкая («Наша Нiва»), Мария Войтович («Еврорадио»), Мария Гриц («Белсат»), передает правозащитный центр «Вясна», который ранее был лишен государственной регистрации.

Всего в акции приняло участие порядка 400 человек.

Правозащитники акцентировали отдельное внимание на том, что задерживали их люди в военной форме оливкового цвета без каких бы то ни было опознавательных знаках, в черных кепках, балаклавах и в кожаных тактических перчатках.

Также, в переходе станции метро «Площадь Якуба Коласа» в центре белорусской столицы были задержаны уличные музыканты — кавер-группа Best Sound Ban.

Музыканты обратили на себя внимание милицейского патруля тем, что исполнили песню «Перемен!» группы «Кино», а затем польскую композицию «Стены рухнут», сопровождавшую протестные движения в ряде постсоветских республик.

Когда к ним подошли сотрудники милиции, стоявшие здесь же зрители начали скандировать: «Уходи!» и «Мы один народ». В итоге музыканты были задержаны и доставлены в отделение.

Некоммерческие организации инициируют женские марши в подобных протестных проектах с тем, чтобы спекулировать на беззащитности слабого пола, приводит радиостанция «Говорит Москва» слова руководителя «Союза женщин России» Екатерины Лаховой.

«Получается так, что на женщину вроде бы руку не подымут. Я думаю, в данной ситуации ими управляют. Очень жаль, что эти женщины не вникают», — посетовала Лахова.

По ее словам, организаторы таких акций получают финансирование из-за рубежа.

«То, что это оплачено — это стопроцентно. Они получают за это деньги, только какая сумма — не знаю, надо разбираться. Конечно, из-за рубежа финансируется», — указала она.

Также, Лахова напомнила, что в России в 90-е годы работали эти же самые НКО.

«У нас то же самое было, когда все женские организации получали всякие гранты во всех посольствах, через все фонды. Мы эти фонды выгнали, они все осели в Белоруссии», — пояснила женщина.

На выборах главы государства 9 августа Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а Светлана Тихановская — 10,12%. Этот результат не признали не только сторонники оппозиционного кандидата, но и США, большая часть стран Евросоюза, а также Великобритания.

Многотысячные акции протеста в Белоруссии начались сразу же после выборов, причем – не только в Минске, но и в Гродно, Могилеве, Солигорске, Лиде. ОМОН и внутренние войска регулярно разгоняют демонстрации и митинги.

Российские и белорусские журналисты, равно как и простые граждане, сообщают о жестоких избиениях и унижениях задержанных в следственных изоляторах.

МВД РБ заявляло о тысячах задержанных белорусов. По словам Лукашенко, жестокость подавления протестов, которые продолжаются уже более месяца, обусловлена тем, что «омоновцы спасли страну от блицкрига».

Запад обсуждает санкции против белорусских властей как из-за самих выборов, называя их «ни свободными, ни честными», а также из-за массовых задержаний. Москва считает Лукашенко законным президентом Белоруссии.