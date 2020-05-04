Обвиняется в узурпации власти: Янукович арестован заочно

Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняющегося в узурпации власти. Впрочем, украинские правоохранительные органы не смогут исполнить решение судьи Олеси Батриной – фигурант находится вне пределов Украины, он объявлен в розыск.

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Обвинитель по этому делу Александр Супрун также на заседании заявил: сторона обвинения доказала в суде, что Янукович сейчас скрывается от правосудия на территории России.

Двумя месяцами ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что расследования уголовных дел в отношении чиновников Януковича активизируются.

Офис генерального прокурора передал дела Национальному антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Рябошапка подчеркнул, что активизация расследования позволит сделать невозможной отмену европейский санкций в отношении представителей власти времен Януковича.

За месяц до этого Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной «евромайдана» — событий, предшествовавших госперевороту на Украине в феврале 2014 года. Текст обращение опубликовал его адвокат Виталий Сердюк на своей странице в Facebook.

«Приближается очередная годовщина трагических событий на майдане (площади Независимости в Киеве. — «Газета.Ru») 20 февраля 2014 года, — указал Янукович. — Массовые убийства в центре Киева стали кульминацией борьбы за «светлое» будущее Украины».

Если для одних «эти протесты были «революцией», то для большинства граждан страны, выразил уверенность Янукович, они «обернулись страшной трагедией, открывающей черную страницу истории Украины».

«Борьба за власть любой ценой стала целью для кучки преступников. Лидеры государственного переворота начали свой кровавый путь на «майдане» и, не задумываясь, перенесли его на Донбасс.

Десятки тысяч наших граждан погибли в этом противостоянии. Миллионы украинцев покинули свои дома», — говорилось в обращении.

Экс-президент Украины обратил внимание, что «майдан» продолжает разделять страну и сейчас — спустя шесть лет. По словам Януковича, Петр Порошенко и его окружение сделали все, чтобы «подогревать и углублять» разделение страны.

«Украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, оказались чужими в собственной стране. Радикалы присвоили себе монополию на правду и навязывают всему обществу свою версию современной истории Украины. Восхваление убийц и преступников, показательные судебные процессы над несогласными стали нормой жизни», — подчеркнул политик.

В конце 2013 и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название «майдан» или «евромайдан», так как самая крупная акция проводилась на Майдане Незалежности в Киеве.

Бастующие выступали против решения правительства приостановить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Вскоре обычные протестные митинги переросли в столкновения активистов с правоохранительными органами.

Жертвами вооруженного противостояния считаются 106 человек. Ответственность за их смерть новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».

При этом сам бывший глава государства и сотрудники силовой структуры отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение МВД было распущено, а Виктор Янукович и несколько бывших министров покинули территорию страны.

24 сентября прошлого года европейский суд отменил санкции против Януковича за 2018-2019 года, заявил пресс-секретарь политика Юрий Кирасир. При этом пресс-секретарь не уточнил, какой именно суд принял такое решение.

По словам Кирасира, введенные санкции были незаконными и безосновательными, а их отмена является весомым поводом для реабилитации Януковича, «незаслуженно пострадавшего от политических преследований как на Украине так в Европейском союзе».

В январе 2019 года суд на Украине вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене. Не явившийся на заседание суда политик был приговорен к лишению свободы сроком на 13 лет.

Защита Януковича подала пять апелляций на вынесенный приговор, потребовав отменить решение суда и оправдать Януковича, а также закрыть дело или назначить повторное его рассмотрение.