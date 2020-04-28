«Новая нормальность»: как изменится Россия после пандемии

По завершении пандемии коронавируса COVID-19 в России наступит «новая нормальность», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Нам надо готовиться, и это совершенно очевидно уже, что у нас теперь наступает новая нормальность. Мы должны будем поменять свои привычки», — сообщила она в эфире телеканала «Россия 1».

В частности изменятся правила в местах общественного питания — после пандемии руководители подобных заведений должны будут следить за социальной дистанцией между официантами и посетителями, а также обеспечивать их эпидемиологическую защиту.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов также считает, что после того, как COVID-19 покинет страны, в том числе и Россию, «мир будет другим» — изменения уже коснулись Уханя, где впервые зафиксировали вспышку SARS-CoV-2.

«Берем Ухань тот же самый: там открыли кафе, в этих кафе трафик <...> упал на 50%, притом что все ограничения уже сняли. Знаете почему? Люди берут еду с собой и едят дома, потому что они к этому привыкли, потому что их к этому, соответственно, подталкивает власть, пытаясь максимально сохранить социальное дистанцирование. То есть это будет другой мир и мы будем привыкать в этом жить», — подчеркнул глава Центра.

Кроме того, эксперты уверены, что Россию настигнет переход на дистанционный образ жизни. «Наступит всеобщая цифровизация: обучение в онлайн-режиме, работа на удаленке. Даже сложно себе представить, насколько дистанционный формат будет разнообразным.

Образ жизни человека будет меняться в сторону усиления коммуникационных связей. Это, безусловно, позитивное последствие пандемии. Человек освободится от некой рутины, в связи с чем будет больше возможности открыть и развивать свои скрытые способности»,

— сообщил «Газете.Ru» главный научный сотрудник Центра социологии культуры и информационной политики Института фундаментальных и прикладных исследований (ИФПИ) Олег Карпухин.

Более того, работа в оффлайн-режиме станет привилегированной: начальство будет делить сотрудников на тех, кто будет трудиться в офисе и тех, в чьем физическом присутствии на работе не нуждаются, считает первый замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова.

«Произойдет определенный ренессанс оффлайна, поскольку человек существо социальное. Но назад в офис возьмут, видимо, не всех. Сформируется своеобразная «элита» работающих в офисе «штатников», занимающихся постановкой задач. Они будут «ядром кометы», а хвост составят загруженные работой удаленщики, которых будут постоянно испытывать на прочность и организованность максимально жесткими дедлайнами», — пояснила чиновница «Газете.Ru».

Но самым главным изменением в жизни россиян, по мнению заведующего центром анализа социальных программ и рисков Института социальной политики НИУ ВШЭ Сергея Смирнова, станет то, что они наконец начнут заботиться о себе.

«У всех будет определенная доля аккуратности, потому что все-таки за пандемию в нас успели поселиться страх и нежелание болеть. Я думаю, что равнодушия к здоровью будет меньше. Тем более, когда кто-то в ближнем кругу заболел или вовсе ушел в мир иной из-за коронавируса, то действительно равнодушие к безопасности уходит — в нашу жизнь войдут меры разумной предосторожности»,

— отметил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Тем не менее термин «новая нормальность» вызывает у многих социологов неприятие — они не считают, что мир претерпит глобальные изменения.

«В большей степени все будет возвращаться в обратное состояние. Если потихоньку снимут ограничения, то вряд ли кто-то будет соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте. Я уверен, что не прекратятся наши дружеские посиделки и выезды на природу. Возможно, все будут пользоваться санитайзерами, но повлияет ли это на «новую реальность», вот в чем вопрос», — пояснил Смирнов.

В то же время в Институте стратегических оценок, напротив, уверены, что россияне начнут еще больше пренебрегать эпидемиологической безопасностью — подтверждение этому все увидят в начале мая, считает директор ведомства Сергей Ознобищев.

«После пандемии мы будем вяло и с неохотой подчиняться властям из-за ранее введенных ограничительных мер. Все остальное останется также: устремимся на шашлыки 9 мая, отпразднуем все другие праздники. Как только ослабят вожжи, мы кинемся делать шашлыки, и даже в ближайшую неделю, я думаю, этот запах разнесется по всему Подмосковью. Никаких росгвардейцев не хватит, чтобы это остановить», — заключил собеседник «Газеты.Ru».