«Хоть бы одну пластинку»: кого коронавирус лишил лекарств

Дефицит препаратов от ревматоидного артрита и ВИЧ-инфекции наблюдается в России в связи с тем, что россияне массово скупают их для лечения коронавируса. Об этом сообщила «Газете.Ru» врач аллерголог-иммунолог и член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер.

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«Это серьезная проблема. Началась она на волне информационной паники из-за пандемии. Когда Минздрав РФ выпустил клинические рекомендации о лечении коронавируса, а по телевизору и в других СМИ начала распространяться информация о доказанной эффективности препаратов, люди стали скупать их на всякий случай, для профилактики, искусственно создавая дефицит. Сейчас под ударом препараты от ревматоидного артрита или ВИЧ», — пояснила эксперт.

Жизненно необходимый гидроксихлорохин

Больше всего страдают от нехватки необходимого им препарата пациенты, лечащиеся противомалярийным гидроксихлорохином, выпускающимся под наименованиями «Плаквенил» и «Иммард». Данный препарат числится в методических рекомендациях Минздрава по борьбе с COVID-19 — наряду с хлорохином, лопинавиром+ритонавиром, азитромицином, мефлохином, а также препаратами интерферонов.

«Гидроксихлорохин сейчас не могут получить пациенты при таких патологиях, как ревматоидный артрит и системная красная волчанка. Его и так было впритык — как правило, городские власти закупают «Плаквенил» таким образом, чтобы закрыть годовую потребность, но без запасов.

Сейчас все раскуплено — новые препараты не завезены. Пациенты ищут препарат по знакомым — хотя бы одну пластинку», — рассказала Польнер.

Спрос на противомалярийный препарат гидроксихлорохин в Москве в период с 9 по 15 марта действительно вырос больше чем на половину (на 62,4%), в сравнении с предыдущей неделей, сообщило аналитическое агентство DSM Group. Результаты исследования оказались в распоряжении газеты «Ведомости». Резкий рост продаж лекарств с действующим веществом на основе гидроксихлорохина затронул не только Россию, но и Францию, США, а также африканские страны.

Россияне, которым жизненно необходим препарат, бьют тревогу — они просят сограждан, скупивших гидроксихлорохин из страха перед коронавирусом, продать им лекарство.

Так, уроженка Перми Светлана Данильченко рассказала, что «Плаквенил» и «Иммард» ей нужны, чтобы поддержать здоровье матери.

«Из-за того, что плаквенила нет ни в аптеках, ни на складах, люди, которым жизненно необходимо его принимать, не знают, что делать. <...> Среди этих людей — моя мама. Вчера мы с ней и папой обошли все аптеки, лекарства нет. На складах пока тоже нет, поэтому заказать его не получится. В Москве препарата тоже нет. В Перми тоже. В онлайн-аптеках иногда он как бы есть, но если позвонить, то, по факту, его нет», — рассказала девушка на своей странице Facebook.

Она заявила, что также рассчитывает на поддержку Минздрава РФ в этом вопросе. «Понимаю, что, скупая весь «Плаквенил», люди пытались увеличить свой шанс на выживание. Но как же все это бесит», — подчеркнула Данильченко.

С той же проблемой обратилась москвичка Татьяна Слепцова. «Этот препарат мне жизненно необходим. Но в России его найти невозможно, так как его скупили «мудрые» люди, как и гречку.

Если у вас, ваших знакомых, родных, друзей есть этот препарат в любом количестве или кто-то имеет связь с аптеками и их складами, скажите мне, пожалуйста. Цена вопроса не имеет значения. <...> Он мне нужен для здоровья, не для предотвращения коронавируса», — подчеркнула девушка в Facebook.

Между тем россиянин Денис Якимчук, который также ищет «Плаквенил», опубликовал фотографию, на которой показал свою переписку с одним из перекупщиков препарата, поднявшего его стоимость на фоне пандемии. В сообщении продавец заявил, что готов отдать гидроксихлорохин за €650 за упаковку из 100 таблеток.

Отметим, что польза гидроксихлорохина в лечении коронавируса не доказана. Более того, американские ученые считают, что он, напротив, усугубляет последствия COVID-19, передавало агентство Associated Press.

Исследователи проанализировали истории болезни 368 зараженных новой инфекцией из медцентра министерства по делам ветеранов США. Они установили, что наибольшая смертность среди всех больных была зафиксирована именно среди принимавших противомалярийный препарат – она составила 27,8%. При этом 22,1% умерших употребляли гидроксихлорохин вместе с антибиотиком азитромицином. У пациентов, не использующих в лечении данное лекарство, смертность составила всего 11,4%.

«Это очень токсичный рецептурный препарат. Он может вызывать большое количество побочных действий — от атрофии зрительного нерва до печеночной недостаточности. Передозировка этого препарата может привести к остановке дыхания, а у маленьких детей — к летальному исходу», — объяснила гендиректор аптечной сети «Фармленд» Адель Кальметьева «Газете.Ru».

Кто лишил препарата ВИЧ-инфицированных

Вторым препаратом, который массово скупают россияне, стали таблетки «Калетра» — они содержат в своем составе лопинавир и ритонавир, которые также значатся в списке Минздрава, сообщила врач-иммунолог Мария Польнер.

«Исчезает препарат «Калетра» для лечения ВИЧ-инфекции. Его и раньше было достать не просто, а сейчас это невозможно», — подчеркнула эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Алексей Репик, владелец компании «Р-Фарма», производящей «Калетру», подтвердил, что спрос на данный препарат вырос в разы.

«Есть и внешний, и внутренний спрос [на «Калетру], но мы, в первую очередь, отвечаем за то, чтобы не было дефицита в России. На сегодняшний момент мы продали 50 тыс. упаковок «Калетры» для лечения больных коронавирусом. Одна упаковка стоит 5 тыс. рублей. <...> Сейчас мы видим рост глобального спроса и увеличение стоимости субстанций, но мы пока ни пациентов с ВИЧ, ни новых пациентов с коронавирусом без препаратов не оставляем», — уверил бизнесмен журнал Forbes.

При этом «Калетра» имеет не менее ужасающие побочные эффекты, чем гидроксихлорохин. «У всех мощных препаратов есть определенные побочные действия. Они всегда не безобидны, потому что эффективны. Побочные действия у «Калетры» — это любые реакции гиперчувствительности, то есть обострение аллергии, повышение давления и даже инфаркт миокарда», — добавила Польнер.

Она также предположила, как можно было бы решить вопрос с дефицитом этих препаратов на фоне пандемии. «Очень бы хотелось, чтобы Минздрав или Роспотребнадзор обратили внимание на проблему. Либо надо в СМИ публиковать информацию о недоказанной эффективности этих препаратов, либо ведомствам надо делать публичные высказывания: «В рамках эксперимента мы это используем, но тем не менее в домашних условиях применять этот препарат не рекомендуется», — заключила врач-иммунолог.

«Газета.Ru» направила запрос в Минздрав РФ, чтобы узнать, как ведомство решает проблему нехватки вышеупомянутых препаратов — на момент публикации материала ответ не поступил.