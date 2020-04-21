Карантин для больных ОРВИ: Собянин ввел новые ограничения

Москвичи, у которых есть симптомы ОРВИ, должны будут соблюдать правила изоляции, предписанные людям с подтвержденным коронавирусом. За их передвижением также будут следить с помощью геолокации, говорится в изменениях к указу мэра Москвы Сергея Собянина.

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«С 22 апреля 2020 года граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также граждан с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязать соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции», — говорится в указе.

Отмечается, что использование «технологий электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения», будет происходить с целью контроля за соблюдением режима самоизоляции на дому.

Выйти из дома можно только для посещения медучреждения. Такие же ограничения предусмотрены и для родственников, с которыми живет заболевший. Им разрешается выходить в магазины, выкидывать мусор и гулять с животными в пределах 100 метров от места жительства. Но пользоваться транспортом для передвижения по городу можно только для посещения больницы.

В столице России с 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей города. Согласно правилам, прописанным в соответствующем указе градоначальника Сергея Собянина, выходить из дома можно в продуктовый, зоомагазин, салон связи, банк, а также в аптеку. Разрешается также выкидывать мусор и выгуливать собак вблизи дома. Исключение также составляют посещение медучреждений, оказание экстренной помощи или угроза жизни. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

Однако для передвижения по Москве на любом виде транспорта необходимо оформить электронный пропуск. С 15 апреля его наличие стало обязательным. Пропуск оформляется для поездок на работу, для посещения врачей и по личным нуждам, предусмотренным режимом самоизоляции.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области, к которым должен быть прикреплен электронный пропуск.

Для контроля соблюдения пропускного режима власти Москвы задействуют камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции, которые будут определять нарушителей по госномеру машины (его необходимо указать при оформлении пропуска для поездок на личном транспорте).

Накануне Собянин объявил, что пропускной режим и принятые меры по самоизоляции в столице продлены до 1 мая. Также он отметил, что план дальнейших действий в связи с распространением коронавируса можно будет составить через неделю-полторы, когда ситуация станет более ясной.

Только за минувшие сутки в Москве прибавилось 3083 случая заражения коронавирусом. При этом более 85% новых заболевших младше 65 лет. Таким образом среди новых случаев коронавирус был выявлен у 44,5% жителей столицы в возрасте от 18 до 45 лет, у 35% граждан, которым от 46 до 65 лет, а также у 6% детей. Кроме того, инфекцией заразились 14,5% москвичей старше 66 лет, из них 5,5% в возрасте от 80 лет.

«Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства», — отметили в столичном оперштабе. Там напомнили, что меры вводятся для уменьшения числа передвижений граждан по городу с целью борьбы с коронавирусом.

В настоящее время в России выявлено 52 763 заболевших COVID-19, из них больше половины — 29 433 человека — в Москве. За все время cкончались 456 пациентов, вылечились 3873 заболевших.

Всего в мире зарегистрировано свыше 2,5 млн зараженных коронавирусом, из них более 794 тыс. человек — в США. За весь период распространения инфекции умерли почти 172,5 тыс. человек, выздоровели почти 660 тыс. Россия входит в десятку стран по количеству зараженных COVID-19.