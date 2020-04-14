ГОСы и диплом: почему студентам стоит опасаться онлайн-формата

Многие высшие учебные заведения уже объявили о проведении государственных экзаменов и защиты дипломов в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Реклама

Так, в онлайн-режиме будут проэкзаменованы 10 602 выпускника МГУ имени М.В. Ломоносова. «Члены госкомиссии будут находиться на связи, будут видеть выпускника, будет проходить идентификация личности, и дальше будет идти выпускной экзамен: ответы, вопросы, оценка», — объяснил процедуру сдачи ректор учреждения Виктор Садовничий.

О возможной защите выпускной квалификационный работы (ВКР) и проведении экзаменов дистанционно говорится и на сайте МПГУ. В свою очередь студентов ВШЭ уже точно ждет онлайн-формат – в том числе и в региональных кампусах вуза.

Остальные учреждения пока молчат, но глава Минобрнауки Валерий Фальков еще 9 апреля уверил, что отменяться экзамены или защита дипломов из-за пандемии в 2020 году не будут. «Мы исходим из того, что все экзамены, даже выпускные или квалификационные экзамены, защиту дипломов — абсолютное большинство можно организовать онлайн. Как поступление, так и сдачу», — заявлял он.

Между тем эксперты уверены, что не для всех опыт использования такого формата окажется удачным. Глава Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина считает, что защитить ВКР дистанционно удастся только тем выпускникам, диплом которых представлен только в виде текста. В то же время есть студенты, обучающиеся на творческих, физических и инженерных факультетах, где ВКР требует наглядности.

«Диплом часто представляет собой демонстрацию мастерства – так происходит в творческих вузах, для которых ВКР проходит, например, в формате коллективного спектакля. Или в инженерных и физических учреждениях, где требуется наглядное представление проекта. Онлайн подходит для тех, кто защищает текст, потому что они смогут уже сейчас получить диплом в условиях пандемии, а остальным будет сложно», — пояснила эксперт «Газете.Ru».

Она добавила, что в ходе проведения госэкзаменов и защиты диплома у выпускников и комиссии могут возникнуть технические сложности, которые могут сорвать сдачу.

«Должна быть определенная мощность сети для того, чтобы можно было пригласить всех членов комиссии, задавать студенту вопросы, выслушать его ответы. Не только текст является составляющей итоговой оценки при защите диплома — важны умение презентовать результаты, аргументировать, участвовать в научной дискуссии», — подчеркнула Абанкина.

В свою очередь в Госдуме уверили «Газету.Ru», что и столичные, и региональные вузы обладают всеми технологическими ресурсами для проведения ВКР и госэкзаменов в онлайн-формате.

«Бояться такой сдачи не стоит. Сейчас такая ситуация, в которой все сферы человеческой жизни претерпевают серьезные изменения. Конечно, нельзя сказать, что региональные вузы готовы так же, как и ВШЭ, например. Но мы заранее понимаем, что уровень проведения экзаменов будет смещен в худшую сторону. Это первый год такого «краш-теста» для системы образования, поэтому надо с понимаем относиться ко всем результатам», — заявил зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов.

Дистанционный формат сдачи также может привести к тому, что студенты будут списывать или обманывать педагогов другими способами, пользуясь техническими помехами, считает Абанкина.

«Довольно сложно понять, не пользуется ли студент дополнительными возможностями, не помогает ли ему кто-то или, вообще, тот ли самый это студент. Из-за качества связи комиссия может подумать, что, вроде, похож, а на самом деле его кто-то заменил»,

— уточнила эксперт.

Между тем в Госдуме уверены, что студенты будут списывать на дистанционных госэкзаменах не больше, чем на очных. «Страшного в списывании ничего нет, потому что студенты это делают и при очном экзамене. В условиях таких серьезных вызовов, конечно, будут другие итоги: где-то лучше, где-то хуже. Но что теперь останавливать жизнь из-за этого? Надо идти спокойно дальше, а потом уже при поступлении в магистратуру, либо при принятии на работу работодатель или комиссия оценят студента, который списывал», — заключил депутат Чернышов.