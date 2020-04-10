«Нет самостоятельности»: почему отстают российские школьники

Каждый третий школьник не обладает базовым уровнем знаний как минимум по одному из предметов учебной программы, сообщили в Рособрнадзоре.

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«Если брать все срезы, которые у нас есть, около 32-35% не осваивают минимальный базис образования по тем или иным предметам, в странах-лидерах — это 5%. Сейчас наша задача, задача Министерства просвещения в том числе, чтобы эту цифру вывести хотя бы на уровень в 5% — такой, как у мировых лидеров в сфере образования», — заявил временно исполняющий обязанности главы ведомства Анзор Музаев.

При этом он подчеркнул, что Рособрнадзор будет проводить методическую поддержку каждой школы, испытывающей проблемы в процессе обучения, — для этого была создана специальная база данных со сведениями по каждому региону, муниципалитету и учебному образованию. Всего, по информации ведомства, в России насчитывается около 30% слабых школ.

«Дети стали дураками?»

Директор института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина удивилась статистике Рособрнадзора.

«Не знаю, на каком основании они делают такие выводы. Даже если мы возьмем статистику всероссийских проверочных работ, число не сдавших далеко от 35%. И по ОГЭ и ЕГЭ у нас нет такого количества двоек, поэтому я сомневаюсь в корректности этой информации», — пояснила она.

Главной проблемой отставания Абанкина считает слабую ориентированность российских школ на формирование критического мышления учеников.

«В этом заключается особенность нашей программы — знания распредмечены, мало проектных подходов. Наша система образования основана на классно-урочной дисциплинарной системе, а в ней практически не уделяется внимания самостоятельности учеников», — уточнила педагог.

С ней согласен глава управления развития кадрового потенциала столичного Департамента образования Илья Новокрещенов. «Сегодня как никогда востребована способность школьников учиться самостоятельно. Ведь ребенок, закончив школу и вуз, будет вынужден обучаться и в течение всей своей жизни. Если он не усвоит навык самообразования, ему будет очень трудно двигаться вперед», — заявил он «Газете.Ru».

По его словам, в старшей школе подростки зачастую лишь пожинают плоды того, что не освоили в младших классах. «Ребенок где-то что-то не усвоил, и появились последствия. Небольшой дефицит знаний в итоге превращается в огромный. И задача наших педагогов — помочь ученику вовремя осознать и ликвидировать его», — рассказал чиновник.

При этом он отметил, что пробелы в знаниях могут возникать по разным причинам — учитель не всегда может вовремя обратить на них внимание. «Ребенок может просто заболеть и пропустить какую-либо тему. К тому же интересы детей, конечно, лежат не только в области учебы. Подросток может влюбиться, и в таком случае он даже внимания не обратит, что у него в обучении возникла трудность, которую потом будет тяжело устранить», — заключил Новокрещенов.

Научный руководитель по лицейским программам института образования ВШЭ Наталия Любомирская, в свою очередь, заявила «Газете.Ru», что причина недостатка у школьников необходимых знаний заключается в отсутствии заинтересованности.

«Дело не в том, что школы плохо работают, а дети стали дураками. Просто то, что пытаются от них требовать, не соответствует их мотивации», — подчеркнула эксперт.

Виновата классно-урочная система

По мнению Любомирской, чтобы улучшить ситуацию, в России нужно менять отношение к системе образования в целом: «К обучению не нужно относиться как к получению определенного набора знаний. Информация больше не так интересна детям — зачем им сидеть за партой и учиться, если можешь получить все необходимые данные в интернете одним кликом?»

Абанкина в свою очередь убеждена, что в школьное обучение необходимо привнести больше исследовательских и коллективных работ, что позволит ученикам становиться и заинтересованными, и самостоятельными одновременно.

«Также нужно включить во все учебники задачи, связанные с реальными жизненными проблемами, чтобы школьники понимали, для чего вообще происходит процесс обучения», — сообщила она «Газете.Ru».

В то же время Илья Новокрещенов видит решение проблемы в реорганизации учебного процесса. По его словам, учитель должен думать не о том, как построить свою деятельность на уроке, а о том, как занять учащихся.

«В целом, классно-урочная учебная система ориентирует ребенка на то, чтобы быть своеобразным диктофоном, который записывает и воспроизводит. А ученик не объект образования, он не пустой сосуд, который нужно наполнить — он сам участник процесса. Поэтому, наверное, нам все-таки придется рано или поздно перейти к другим способам работы и отойти от классно-урочной системы», — пояснил педагог «Газете.Ru».

Обучение и COVID-19

Родители и учителя обеспокоены ухудшением знаний школьников в связи с переходом на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. По словам Наталии Любомирской, в образовательных сообществах в соцсетях идет непрерывное обсуждение возможных последствий нового формата учебного процесса.

Все опрошенные «Газетой.Ru» эксперты заявили, что такой внезапный переход на онлайн-обучение действительно может привести к еще большему дефициту знаний у детей.

«Конечно, школьникам очень сложно в новых условиях освоить необходимую информацию, сохранить мотивацию. Отсутствие у них самостоятельности также может иметь серьезные последствия. Кроме того, мы видим, как общество подталкивает к тому, чтобы отменить любые проверочные работы и экзамены, тем самым не давая самим ребятам возможность оценить свои знания», — сказала Ирина Абанкина «Газете.Ru».

Любомирская тем не менее считает, что в некоторых случаях обучение с помощью гаджетов все же может стать новой ступенькой в системе образования. «О цифровой революции все время говорили, и вот она взяла и случилась неожиданно. И тем, кто понимает, куда надо двигаться, дистанционное обучение будет только способствовать. Сильным это поможет, а вот слабым, конечно, только повредит», — заключила она.