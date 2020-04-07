Мыть лицо и обувь: что МЧС рекомендует по профилактике COVID-19

Возвращаясь домой с прогулки или из похода в магазин, чтобы уберечься от коронавируса, нужно менять одежду и мыть обувь. Как сообщает РИА «Новости», такие рекомендации дало Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Кроме того, нужно промывать нос и полоскать горло, добавили в ведомстве. Использованные средства индивидуальной защиты – маску и перчатки – нужно утилизировать, сложив в отдельный целлофановый пакет.

МЧС рекомендует мыть руки с мылом под теплой водой на протяжении как минимум 20 секунд. Нелишним будет вымыть лицо, уделив внимание глазам.

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Отмечается, что при режиме самоизоляции на улицу можно выходить только в случае прямой угрозы жизни и здоровью, чтобы получить экстренную медицинскую помощь, поехать на работу – если речь идет о непрерывном производстве. Возможен выход из дома за продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости. Покупки лучше совершать в близлежащем магазине или аптеке. Выходить из квартиры можно также, чтобы вынести мусор или выгулять домашних животных, причем во время прогулки нельзя отходить дальше от места проживания, чем на 100 метров.

В конце марта Минздрав России подготовил четвертую редакцию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В ней представлен перечень препаратов, которые возможно использовать для борьбы с инфекцией: лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов.

Однако, как уточняют в Минздраве, эти лекарственные средства можно применять только по решению врачебной комиссии, так как на данный момент нет твердой уверенности в их эффективности или неэффективности.

Главный способ профилактики — мытье рук. Еще в конце февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и орально-фекальным — в распространении болезни виноваты грязные руки.

Поэтому россиян призвали внимательнее следить за личной гигиеной, чтобы защититься от COVID-19. По словам Поповой, предотвратить заражение поможет соблюдение элементарных правил — нужно чаще мыть руки и лицо, протирать гаджеты спиртосодержащими жидкостями (не менее 60% этанола) и не забывать о регулярной уборке.

При COVID-19 фиксируются три симптома, которые чаще всего проявляются вместе, что не характерно для других заболеваний. У зараженных наблюдается жар, сухой кашель и затрудненное дыхание.

Кроме того, могут развиться боли в голове, мышцах и горле, а также утомление. Диарея при коронавирусе случается редко, хотя такие случаи также были зафиксированы. Насморк у заболевших COVID-19 практически не встречается.

Напомним, что заражение коронавирусом происходит воздушно-капельным путем, расстояние между людьми может достигать пары метров, чтобы один заразил другого. Также возможно занести инфекцию, потрогав грязными руками лицо — нос, рот и глаза.

Порой заболевание протекает без пневмонии и сопровождается редким сухим кашлем и незначительным повышением температуры тела. Но менее заразным от этого носитель коронавируса не становится.

Социальное дистанцирование сейчас называют главным способом замедлить и остановить пандемию. Чем дальше человек держится от других людей, тем ниже шанс заражения и дальнейшего распространения вируса. Роспотребнадзор, к примеру, выпустил постановление — по нему россияне не должны приближаться друг к другу ближе, чем на один метр, в том числе в общественных местах и общественном транспорте. Исключением является такси.

«Гражданам соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1 метра», — говорится в документе.

В супермаркетах, чтобы люди держались на расстоянии друг от друга, стоя в очереди на кассу, на полу расклеивают отметки. Аналогичная практика применяется не только в российских магазинах, но и по всей Европе, где от COVID-19 уже скончались десятки тысяч человек.

Отменяются повсеместно спортивные, культурные и вообще любые мероприятия, подразумевающие большое скопление людей в одном месте. Прекращают работу кафе, рестораны, магазины и другие предприятия. В России указом президента до 30 апреля включительно объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы — продолжать функционирование могут только те фирмы и учреждения, чье производство является непрерывным. В ряде регионов введен особый порядок въезда и выезда — правда, подобные жесткие меры раскритиковал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который призвал глав регионов не путать свои полномочия с федеральными.