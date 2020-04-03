Подсобили бизнесмену: за что арестовали троих генералов МВД

В Москве по обвинению во взятке в особо крупном размере арестованы заместители начальника следственного департамента МВД РФ, генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, а также следователь по особо важным делам — генерал Александр Брянцев, сообщили в Басманном районном суде.

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Под стражей правоохранители будут находиться до 1 июня. Уголовное преследование против них ведется по части 3 статьи 285 УК РФ «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, сотрудники МВД неправомерно способствовали переводу под домашний арест владельца крупной компании Альберта Худояна, которого обвиняют в мошенничестве.

close Александр Краковский Александр Краковский МВД РФ

Согласно материалам уголовного дела, в 2019 году Бирюков и Краковский с целью получить от Худояна вознаграждение обратились к замминистра МВД РФ Александру Романову. Они попросили передать его дело в их следственный департамент для дальнейшего расследования.

Прошение было удовлетворено — дело из нижестоящего следственного органа попало к следователю Брянцеву, после чего все трое ходатайствовали о переводе Худояна под домашний арест, что и произошло в ноябре 2019 года.

Затем силовики способствовали снятию ареста с трех земельных участков в Москве стоимостью не менее 2,2 млрд рублей, в хищении которых и обвинялся Худоян — их вернули предпринимателю. По данным СМИ, размер взятки, полученной генералами МВД и следователем, мог составить до 10 млн рублей, писал ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Адвокат Худояна Александр Забейда настаивает, что его клиент не передавал генералам МВД взяток за перевод из СИЗО под домашний арест, сообщало РИА «Новости». Более того, следователь по делу Брянцев всячески затягивал расследование и отказывался от прекращения уголовного дела, заявил юрист.

Напомним, Альберт Худоян был задержан в июне 2019 года. В отношении мужчины Следком по Москве возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Сперва он был помещен под домашний арест, однако Мосгорсуд отменил это решение по требованию прокуратуры.

Худоян, по мнению надзорного ведомства, мог бы покинуть страну, ведь у него два гражданства — кроме того, потерпевший по его делу заявил об угрозах со стороны обвиняемого.

Однако адвокат мужчины настаивает на том, что его клиент не виновен — дело Худояна назвал заказным, инициированным ради рейдерского захвата его активов.

«Обстоятельства уголовного дела указывают на его очевидно предпринимательский состав, что делает невозможным содержание Худояна под стражей в силу норм закона», — заявил юрист Сергей Чижиков ТАСС.

Недавно лишением свободы завершилось уголовное преследование другого высокопоставленного правоохранителя. 27 февраля 2020 года Самарский суд приговорил бывшего замглавы самарского управления Росгвардии Дмитрия Сазонова к 12 годам колонии строгого режима за коррупцию.

По версии следствия, осужденный с 2008 года прикрывал ОПГ «Законовские» и получал взятки от хозяина одной из крупных компаний, которая владеет фотостудиями в самарских роддомах. Общая сумма взяток оценивалась ФСБ в 33 млн рублей, писала газета «Коммерсант».

Сазонов отрицает вину — его адвокаты планируют обжаловать приговор. Защита утверждает, что деньги росгвардейцу могли подкинуть сами сотрудники ФСБ.

Согласно открытым источникам, Дмитрий Сазонов — сын самарского генерал-майора ГУИН Виктора Сазонова, который возглавлял главное управление исполнения наказаний ГУИН МВД, а с 2001 до 2018 года был главой регионального парламента. Он умер в сентябре 2018 года от длительного онкологического заболевания, Сазонов-младший был арестован за два месяца до этого.