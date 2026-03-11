Юрист оценил вероятность введения полного запрета на использование Telegram

Адвокат Карабанов: в РФ еще можно пользоваться Telegram, но это может измениться

На данный момент законодательство разрешает россиянам пользоваться Telegram. Преступлением могут счесть только покупку Telegram Premium и размещение рекламы – есть риск, что это начнут приравнивать к финансированию экстремистской организации. Однако в будущем ситуация может измениться, поэтому вероятность запрета на полное использование мессенджера не исключена, рассказал кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов Общественной Службе Новостей.

В пример юрист привел запрещенные соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) – россиянам не запрещали их использование, распространив ограничение лишь на рекламу. Такая же логика будет применяться в отношении Telegram, то есть ограничение будет затрагивать любые финансовые операции и рекламу, пояснил специалист.

Однако действующие сегодня нормы могут быть пересмотрены в будущем – вариант введения ответственности за использование запрещенных платформ исключать полностью нельзя, считает Карабанов.

«Пока правовые реалии таковы, что пользоваться данными соцсетями у нас можно. Нельзя именно проводить по ним какие-то финансовые операции. Могут ли эти правовые реалии измениться завтра? Могут. Тут все на усмотрение наших законотворческих инстанций», — заключил адвокат.

Напомним, ФАС России назвала незаконным размещение рекламы в Telegram. Аналогичное требование распространяется и на другие ресурсы, доступ к которым ограничен, подчеркнуло ведомство. Антимонопольная служба рекомендовала участникам рынка провести анализ своего контента на подобных площадках. Роскомнадзор назвал разъяснения ФАС «исчерпывающими». Эксперты считают, что судьба Telegram в России предопределена, в особенности после заявления Владимира Путина, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам напомнили, можно ли размещать рекламу на заблокированных ресурсах.