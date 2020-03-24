«Давал взятки»: в Россию вернули совладельца «Зимней вишни»

В Россию из Польши экстрадировали совладельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Его обвиняют в даче взятки при строительстве этого ТЦ, сообщили в Генпрокуратуре.

Реклама

«По требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат», совладельца торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского», — обратили внимание в ведомстве.

Бизнесмена обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». «В сопровождении спецконвоя ФСИН Вячеслав Вишневский доставлен в Россию», — обратили внимание в Генпрокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый передал через своего представителя взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Они заключили мнимый договор об оказании услуг по проектированию. Деньги были перечислены на счет подконтрольной Комковой компании.

«В последующем эти средства были обналичены. В итоге, несмотря на явные нарушения, Вишневский получил соответствующее разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию. 25 марта 2018 года произошел пожар, повлекший многочисленные жертвы», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Впоследствии Вишневский скрылся от российских правоохранителей. Его объявили в международный розыск, после чего в марте прошлого года задержали на территории Польши. Затем российская Генпрокуратура направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

«Розыск Вишневского осложнялся тем, что на территории государств, входящих в Европейский союз, он имел собственность, зарубежные счета, был резидентом с правом законного пребывания», — отметили в ведомстве, добавив, что российским правоохранителям удалось добиться окончательного решения о его выдаче.

Однако пока экстрадированный Вишневский будет помещен на двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса.

«Сегодня состоялась передача обвиняемого сотрудникам УФСИН России по Калининградской области. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Вишневский помещен на 14-дневный карантин в один из следственных изоляторов Калининграда. Также карантин пройдут сотрудники УФСИН и других ведомств, контактировавшие с обвиняемым при его транспортировке», — сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Почти два года назад в четырехэтажном здании ТЦ «Зимняя вишня» произошел крупный пожар. Очаг возгорания был на верхнем этаже, где находились несколько кинозалов, а также детские игровые комнаты. В результате в трагедии погибли 60 человек, большинство из них — несовершеннолетние.

По факту произошедшего было заведено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. В числе обвиняемых оказались собственники и управляющие зданием, охранник, на данный момент бывшие руководители областного МЧС, а также чиновники, которые отвечали за ввод здания ТЦ в эксплуатацию.

Две недели назад кемеровский суд начал рассмотрение по существу третьего дела об этом пожаре. Оно заведено в отношении начальника инспекции госстроительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, начальника отдела указанной инспекции Светланы Шенгерей и директора ООО «ИСК «Ресурс» Никиты Чередниченко. Они обвиняются в получении взятки от Вишневского в обмен на введение ТЦ в эксплуатацию.

После получения взятки Комкова не стала наказывать компания за нарушения при реконструкции четырехэтажного здания. Когда в ходе инспекции эти нарушения повторно вскрылись, Комкова и Шенгерей также не обратили на них внимание. Подчиненная Комковой прописала в акте, что все соответствует нормам, а сама Комкова поставила свою подпись. Нарушения между тем были серьезными и привели к многочисленным жертвам во время пожара. Дело в том, что в ТЦ на момент открытия не работала система пожаротушения и были заблокированы выходы для экстренной эвакуации посетителей.

Незадолго до этого также рассматривалось дело, фигурантами которого стал начальник караула пожарно-спасательной части №2 Кемерово Сергей Генин. По версии следствия, прибыв на место пожара, он направил своих подчиненных к кинозалу, где произошло возгорание, не по короткому пути, на который указывал очевидец, а по длинному, к которому их отвел неизвестный человек в черной форме. Генин при этом не стал сверяться с имеющимся планом здания.

Дверь на четвертом этаже оказалась запертой, и спасателям пришлось возвращаться по указанной очевидцем лестнице. Таким образом они потеряли время, которое могли бы использовать для спасения пострадавших и эвакуации посетителей. Начальник караула обвиняется в «Халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц» — часть 3 статьи 293 УК РФ.