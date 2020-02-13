Сибирская жара: в Гидрометцентре рассказали о весне

Климатическая норма в марте будет сохраняться по всей территории европейской России. Об этом в разговоре с «Российской газетой» заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

При этом на востоке и юге республики Коми, в Кировской области и Пермском крае может быть отмечено превышение температурной нормы. Кроме того, тепловые аномалии возможны по всему Уралу и почти на всей территории Сибири.

На Чукотке, Камчатке, Сахалине, а также в Приморье и Хабаровском крае климатическая норма сохранится. Однако в ряде областей Дальнего Востока она будет превышена на 1°C.

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В Москве и Московской области в марте ожидается «нормальная» температура для этого месяца. По словам Паршиной, по ночам возможны заморозки до -5°C, а днем воздух будет прогреваться до +6°C.

На юге России ночные заморозки также могут достигать -5°C, однако днем в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и республике Калмыкии дневная температура может подниматься до +15°C.

На Кубани, Ставрополье и в республиках Северного Кавказа в мартовские дни температура может доходить до +20°C.

На Урале ночные температуры ожидаются сравнительно более низкие, чем в Москве – до -15°C. Днем теплее — столбики термометров будут задерживаться на отметках в диапазоне от +3°C до +8 градусов.

Накануне руководитель Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что весна в европейской части России может наступить через несколько недель.

«Вы видите, что год необычный. В Москве до сих пор нет снега, кстати, утром вылетали, был сильный снег, наверное, по прилету растает. Поэтому сложно сказать, это предварительная информация», — пояснил Шумаков, выступая в Ижевске.

По словам главы ведомства, информация о половодье по регионам страны будет известна ближе к середине марта.

Февраль пока что тоже теплый — 26 января РИАМО сообщило, что жителей России в феврале ждет не по сезону теплая погода, в Москве температура будет соответствовать показателям марта. «В феврале холодная аномалия температурного режима ожидается только на северо-востоке страны – здесь может оказаться на 2 градуса холоднее, чем обычно. А на остальной территории жителей опять ждет не по сезону теплая погода, в среднем, на 2-4 градуса выше нормы», — говорится в сообщении.

Более похожую на зимнюю погоду можно ждать в столице в середине февраля, но и тогда температура останется выше климатической нормы. В конце зимы снова ожидается мощное потепление.

Синоптики уже успели назвать зиму 2019-2020 «неклассической», «невероятно аномальной», «по-европейски слякотной», «розовой» и «вишневой». «В целом, да, зима ожидается нехолодной. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — пояснял Вильфанд.

Цвет зимы определяет тот оттенок, который преобладает на прогностической карте того или иного периода, уточнил метеоролог. Розовый цвет означает превышающую нормы температуру.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в свою очередь, призывал коллег «не изгаляться» над характеристиками погодных условий, придумывая цветовые обозначения. «Меня смущают все эти дурацкие цветовые гаммы, которые приклеивают к погоде. Сидит человек и думает: «Что значит «вишневая» зима». Можно ведь сказать просто: «Самая теплая», — говорил метеоролог «Газете.Ru».

За 140 лет истории метеорологических наблюдений в Москве было зафиксировано всего семь «вишневых» зим. Самая теплая пришлась на начало 1960-х годов. Однако синоптики полагают, что в цветовой окраске будущих зим все больше будет преобладать «красный» цвет — зима будет все теплеть и теплеть.

Ранее глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что над всей территорией России установилась аномально теплая погода, поскольку за Уралом не сформировался «сибирский максимум» — мощная зона высокого давления. Циклоны из-за этого свободно проходят над Уралом, неся теплый воздух из Атлантики, а холод идет в Канаду, на Аляску — там сейчас морозы достигают -30°C.

«В Квебеке — а это широта Крыма — до -20°C со снегопадами и холод. Эта циркуляция воздушных масс больше характерна для конца октября, начала ноября», — добавил Варакин.

Он также объяснил теплую зиму над центральной Россией «идеальным стечением обстоятельств»: большая холодная зона сталкивается с теплом над Гольфстримом, проникая в Европу. После этого без каких-либо препятствий холод идет в Азию и Северную Америку — в район Великих Озер.