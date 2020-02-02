«Несерьезная болезнь»: как китайца лечат в Чите от коронавируса

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице в Чите китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV, из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

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Гражданин КНР, живущий в Забайкальском крае, отправил видеообращение в редакцию портала «Чита.Ру», где извинился за то, что в разгар эпидемии решил поехать отдыхать на родину с женой и дочерью.

Он также указал, что у его ребенка высокая температура и понос, а у него и жены наблюдается только кашель. При этом, Ван сетует на то, что у них уже шесть раз брали анализ крови. Сам он из-за этого чувствует слабость и головокружение, а у дочки исколота вся ручка.

Кроме того, он пожаловался на условия в российской больнице.

«Условий в больнице, в которой мы находимся, недостаточно для нашей реабилитации. Сейчас конец недели и очень многие врачи не работают, я оказался в такой ситуации, что не знаю, если моему ребенку потребуется экстренная помощь, смогут ли врачи своевременно оказать ее. В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента», — указал гражданин КНР.

При этом, по его словам, на самом деле с болезнью бороться вполне можно.

«Эта болезнь не очень серьезная, нужно хорошенько отдохнуть, хорошо питаться, и болезнь сама отступит, если организм не имеет других недугов, то здоровье быстро восстанавливается», — сказал Ван.

Утром 2 февраля на Филиппинах зафиксирована первая смерть из-за коронавируса 2019-nCoV вне территории Китая. Об этом сообщило в Twitter отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«44-летний мужчина, ранее ставший вторым человеком на Филиппинах, у которого был подтвержден коронавирус, скончался 1 февраля 2020 года. Это первый зарегистрированный случай [смерти от коронавируса] за пределами Китая. Однако необходимо помнить, что он приехал из Уханя», — заявил представитель ВОЗ на Филиппинах Раби Абейсингхе в ходе пресс-конференции.

Россиян, находящихся в Китае, начали вывозить на родину. Президент РФ Владимир Путин отдал приказ привлечь самолеты ВКС к эвакуации российских граждан из районов КНР, наиболее пораженных коронавирусом.

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом объявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Организация назвала вспышку заболевания «беспрецедентной». При этом специалисты ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей в связи с вирусом.

«Продолжающееся увеличение случаев заболевания и свидетельства передачи вируса от человека человеку за пределами Китая, безусловно, вызывают наибольшее беспокойство», — указал Гебрейесус.

По данным на 2 февраля, коронавирус унес жизни 305 человек. В Китае сообщается о 14380 заболевших — при этом 328 удалось вылечить традиционными методами, которые применяют при подобных заболеваниях. В остальных 23 странах, куда этот вирус распространился, под наблюдением находится около 130 человек.

Ранее было установлено, что очагом инфекции стал рынок в Ухане, где продавалось мясо диких животных.

Китайские ученые пришли к выводу, что 2019-nCoV является комбинацией коронавируса, обнаруженного в летучих мышах, и другого коронавируса неизвестного происхождения, а к человеку он попал от змей. В организме этих рептилий произошла рекомбинация вирусного белка, после чего стала возможной его передача от змей к человеку.

Помимо этого, 2 февраля стало известно, что высокопатогенный птичий грипп H5N1 вспыхнул в китайской провинции Хунань, граничащей на юге с провинцией Хубэй – эпицентром вспышки коронавируса 2019-nCoV. Случаев инфцифирования людей этим штаммом птичьего гриппа пока что не выявлено.

Однако от гриппа уже умерло более 4,5 тыс. цыплят-бройлеров на одной из птичьих ферм в районе Шуанцин города Шаоян. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, местные власти ликвидировали более 17,8 тыс. домашних птиц.

Птичий грипп регулярно угрожает людям и животным. Ранее Роспотребнадзор выпустил предупреждение об опасности штамма H5N8 – его на территорию России могут занести перелетные птицы из европейских стран. Под наибольшей угрозой оказались юго-западные регионы России.

Сейчас вспышка заболевания была зафиксирована в Венгрии, Польше и Словакии. В конце декабря в Польше из-за вспышки птичьего гриппа на ферме под Люблином забили более 12 тыс. индеек. Спустя некоторое время вспышки произошли на еще пяти фермах – всего там содержалось более 90 тыс. птиц.