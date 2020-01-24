Застукала жена: что стало с изнасиловавшим дочь россиянином

В Башкирии 33-летний мужчина покончил с собой после того, как надругался над четырехлетней дочерью. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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По данным телеканала, 29-летняя женщина застала супруга во время преступления и обратилась в полицию. Заявление было подано 19 января. После содеянного мужчина направился в сарай, где свел счеты с жизнью. Его тело также обнаружила жена.

По факту инцидента следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней.

«По факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней в Дюртюлинском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве. В рамках расследования правоохранители опрашивают жену подозреваемого. Пострадавшая девочка была отправлена на медицинское освидетельствование.

Сайт kp.ru передает, что она и ее младшая сестренка не ходили в детский сад и все время проводили дома. Кроме того, оба родителя нигде официально не работали.

Ранее стало известно, что жительница Гатчины Ленинградской области задушила бывшего мужа, защищая их общую 16-летнюю дочь. Как сообщили СМИ, 13 января пьяный 33-летний мужчина пришел в квартиру к бывшей жене и начал приставать к ней, однако женщина не согласилась на сексуальную близость. Тогда мужчина пошел в комнату их несовершеннолетней дочери и начал домогаться ее.

По словам самой подозреваемой, сначала она попыталась оттащить экс-супруга, но, испугавшись, что не справится с ним, сняла с халата пояс, накинула ему на шею и задушила. Как только женщина поняла, что мужчина не дышит, она позвонила в полицию.

Прибывшие на место оперативники осмотрели труп и квартиру, изъяли следы пальцев, пояс, а также одежду девочки, в которой она была во время нападения. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Летом 2019 года в Забайкальском крае суд вынес решение по делу женщины, которая зарезала своего мужа, защищая сына. Следствие установило, что 7 января прошлого года пьяный супруг в течение всего дня вел себя агрессивно. Он неоднократно избивал и оскорблял женщину, а также их несовершеннолетнего ребенка.

В день трагедии женщина дважды вызывала сотрудников полиции, чтобы те приняли меры и успокоили мужа. После их отъезда он снова напал на супругу и стал угрожать ей и ребенку убийством. Женщина имеет инвалидность и передвигается с помощью протезов ног. В тот момент она была без протезов, поэтому не могла убежать от мужчины. Между супругами завязалась драка, в ходе которой та схватила нож и дважды ударила им мужа.

Он навалился, схватил меня за горло. Дети проснулись, кричат: «Папа, не трогай маму! Прости нас!». В темноте он по ошибке схватил ногу сына, начал ее выкручивать. Он закричал. И у меня замкнуло все.

Я вырвала ногу, как-то вывернулась, навалилась сверху на супруга, закричала: «Сын, неси нож!». Он принес, и я ткнула его ножом два раза, даже не видела куда», – вспоминала она.

Изначально суд первой инстанции признал женщину виновной в убийстве и приговорил ее к 8,5 годам. Однако после обжалования дело было отправлено на пересмотр. Правоохранители выяснили, что мужчина постоянно избивал свою жену и оскорблял ее и детей.

«Он начал пить, потом я стала замечать, что он покуривает, варит траву в гараже. Я ругалась, мы скандалили, он начал распускать руки. Постоянно придирался ко мне: то кружку не так поставила, то еще что-то. Я ходила вся в синяках, детей было стыдно водить в садик», – рассказала женщина порталу «Тайга.Info».

По информации из местного отдела полиции, вызовы от данной семьи поступали регулярно. Тем не менее правоохранители не предприняли необходимых мер, чтобы предотвратить конфликты.

В итоге суд переквалифицировал статью, вменяемую жительнице Забайкалья, на часть 1 статьи 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны». Женщине дали полтора года условно. При вынесении приговора суд учел, что что на ее иждивении находятся двое малолетних детей.