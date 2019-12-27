«Нерасчетная скорость»: кто виноват в крушении Fokker-100

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, вылетевший из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан, упал около 07.00 по местному времени (04.00 мск). По последним данным, погибли 12 человек, восемь из них — на месте происшествия, два человека — в больнице, и еще два — в аэропорту Алма-Аты. Госпитализировано 49 человек, 18 находятся в тяжелом состоянии.

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В числе жертв оказались капитан самолета Марат Муратабаев, председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров и выпускающий редактор издания Informburo.kz Дана Круглова.

Расследованием причин ЧП занимается правительственная комиссия и МВД Казахстана. Возбуждено уголовное дело по статье 344 часть 3 «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта».

«Был страшный звук»

В сети опубликовали запись переговоров экипажа Fokker-100 с диспетчерами. На ней слышно, что последние дают лайнеру разрешение вырулить на взлетно-посадочную полосу и готовиться ко взлету в штатном режиме.

«05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам», — говорит пилот. «Доброго пути» – отвечает ему сотрудник аэропорта.

Через некоторое время диспетчер предпримет несколько безуспешных попыток связаться с лайнером, после чего предупредит другие самолеты, готовящиеся ко взлету, что не может установить местоположение Fokker-100. В конце записи слышен сигнал тревоги.

По словам выживших пассажиров самолета, вылет сначала задержали, поэтому многие из них задремали на борту. Однако происходившие далее события заставили очнуться всех.

«В 07:05 самолет уже должен был подняться в воздух. Но почему-то в этот раз задержали. Когда нам разъясняли правила безопасности, я дремала. Я не спала всю ночь, потому что думала, что опоздаю. Проснулась, когда самолет начал набирать высоту.

Оказывается, самолет уже два раза поднимался и терял высоту. Потом был страшный звук — то ли двигатель, то ли еще что-то. Самолет криво летел», — приводит слова пассажирки издание Tengrinews.kz.

По словам предпринимателя из Казахстана Аслана Назаралиева, авария произошла через две минуты после взлета. В этот момент мужчина только приготовился смотреть фильм на телефоне.

«Сели все в самолет, он начал набирать высоту. Потом началась качка, левое крыло сначала, потом правое, потом его начало трясти и раскачивать. Но при этом самолет продолжал набирать высоту. Потом его затрясло лихорадочно, и (стал падать) вниз наискось — и ударился об землю или здание», — рассказал Назаралиев РИА «Новости».

Он отметил, что в момент удара в передней части самолета что-то разлетелось, после чего крыша зажала людей. При этом инструкций от экипажа после случившегося не последовало.

Как сообщила Гульнара Кошенова, также пережившая ЧП, тряска в самолете началась еще во время разбега – у нее сложилось ощущение, что лайнер едет по кочкам.

«Мы начали немножко набирать высоту, начало еще сильнее трясти и в итоге столкновение какое-то было. Я нагнулась, и, когда подняла голову, был дым и плюс что-то белое заслонило все, наверно, передняя часть самолета. В тряске начало все падать, крики. Кто-то выломал аварийную дверь, все выбежали», — рассказала она Telegram-каналу Mash.

По словам Кошеновой, сразу после крушения пассажиры вызвали скорую помощь, однако ехала она очень долго. «Было холодно, темно, ничего не видно. Очень много пострадавших. Я не знаю, кто умер, этого не видела. Дети были, сломанные руки, ноги», — сообщила очевидица ЧП.

О страшных минутах, когда пассажиры еще слабо осознавали происходящее, но уже пытались помочь пострадавшим, рассказал и Назаралиев. Он отметил, что людям приходилось использовать фонарики сотовых телефонов, чтобы хоть что-то разглядеть в темноте.

«Были уже погибшие, было явно видно, были сильно раненые. Мы начали их отводить подальше от самолета, потому что был риск, что он может загореться», — рассказал предприниматель. По его мнению, погибли и пострадали люди, занявшие места до 14 ряда. Остальные либо вовсе не пострадали, либо отделались ушибами.

Закрылки или обледенение?

При взлете самолет авиакомпании Bek Air дважды коснулся хвостом ВПП, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр. «Либо это ошибка пилота, либо технически причина. Это установит специальная техническая экспертиза при участии Международного авиационного комитета», — заявил он.

«Газета.Ru» изучила слова очевидцев и обсудила их с опытными экспертами, которые выдвинули возможные причины катастрофы.

Как пояснил изданию эксперт в области безопасности полетов, кандидат военных наук Алексей Власов, одним из фатальных факторов, который повлиял на крушение, могло стать обледенение самолета – точнее его управляемой поверхности. Отметим, что, согласно прогнозу погоды на сайте Gismeteo, в момент ЧП температура в Алма-Ате составляла -6℃.

«Для того, чтобы это проверить, нужно смотреть обрабатывали или нет поверхности специальной жидкостью перед взлетом. Если это условие было соблюдено, то встает уже следующий вопрос: чем обрабатывали, за сколько времени. Там ведь есть определенный временной промежуток, пока жидкость действует. Он специально предназначен для того, чтобы на этом этапе не допустить обледенения управляемой поверхности, чтобы там все свободно действовало», — пояснил Власов.

Среди других возможных причин трагедии эксперт назвал неверное расположение управляющих поверхностей на крыле самолета – закрылок — в момент взлета. Они могли быть выпущены не до конца или не выпущены вообще. «Соответственно самолет взлетал на гладком крыле и попытался оторваться, поняв, что уже конец полосы, что уже дальше деваться некуда. Однако необходимую скорость он набрать не успел и просто свалился», — закончил собеседник издания.

Своей версией причин катастрофы поделился с «Газетой.Ru» и действующий пилот «Аэрофлота» с 42-летним стажем Виктор — он попросил не указывать его фамилию в связи с политикой конфиденциальности авиакомпании. По его мнению, пилоты могли выставить закрылки в неверном положении — отсюда сбились все расчеты.

«Расчет скоростей делали по одному расположению закрылок, а на самом деле, например, вообще забыли их выпустить. Самолет оторвался с нерасчетной скоростью, поэтому у него возникла очень низкая устойчивость, его клонило в разные стороны», — сообщил пилот.

По его словам, на ошибки в положении закрылок указывает и тот факт, что самолет задевал хвостом ВПП. «В авиации есть две скорости: принятия решения и отрыва. Если они были рассчитаны под определенный выпуск закрылок, то без них или с меньшим углом скорости должны были быть увеличены. Кроме того, экипаж, возможно, по ошибке, не выполнил карту обязательных проверок перед взлетом, где всегда указывается положение закрылок, или выполнил ее формально», — подчеркнул пилот.

Эксперт не исключает, что к трагедии могла привести перегрузка самолета. По его словам, коммерческие службы часто нагружают самолет чем-то тяжелым, даже не предупредив экипаж. «Они думают, что запас мощности у двигателей большой и они вряд ли откажут. Однако этим они подвергают и пассажиров, и экипаж большой опасности», — отметил эксперт.

По словам Алексея Власова, сыграть свою роль могли и сложные метеоусловия — плохая видимость и высокая вероятность обледенения поверхностей.

«Это очень сложный аэропорт. Там аварийные ситуации происходят довольно часто – с периодичностью раз в пять-шесть лет точно самолет падает», — заявил Власов.

Он также подчеркнул, что следствие будет рассматривать среди версий аварии и неисправность самолета, и ошибку пилотов. Однако достоверную информацию получится узнать только после расшифровки бортовых самописцев.

«Причина одна не бывает. Есть причины главные, есть сопутствующие. Последние могут либо усугубить ситуацию, либо помочь выйти сухими из воды. Здесь, судя по всему, они усугубили ситуацию», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

Сколько людей погубил Fokker-100

Разбившийся самолет Fokker-100 был выпущен в 1996 году и зарегистрирован в казахстанском реестре 26 августа 2016 года. Как уточнила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, в 2019 году он прошел перепроверку годности к полетам.

«Сертификат летной годности воздушного судна был выдан в мае 2019 года. В авиакомпании Bek air зарегистрировано девять бортов. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. В настоящее время сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek air приостановлены авиационной администрацией Казахстана», — говорится в сообщении министерства.

Fokker-100 — среднемагистральный реактивный пассажирский самолет, который является самым крупным среди лайнеров, произведенных нидерландской авиастроительной компанией Fokker.

Он был сконструирован на основе более ранней модели Fokker F28 — вместимость нового лайнера увеличилась с 85 до 107 человек. Первый полет Fokker-100 состоялся 30 ноября 1986 года. По прошествии двух лет первой решилась на его эксплуатацию авиакомпания Swissair. После этого в больших объемах лайнер также закупила American airlines – вплоть до 2004 года в парке авиакомпании находилось 75 самолетов, однако позже все они были отстранены от полетов. Сейчас наибольшее количество Fokker-100 остается в парках авиакомпаний Австралии и Ирана.

Производство самолетов прекратилось в 1997 году. За все время было выпущено 283 воздушных судна, однако ни одно из них так и не было использовано авиакомпаниями РФ, сообщил источник, близкий к Росавиации, РИА «Новости».

Последняя катастрофа с участием Fokker-100 произошла 27 марта 2016 года в Астане (ныне Нур-Султан). Тогда воздушное судно село с невыпущенной передней стойкой шасси, в результате чего травмы различной степени тяжести получили 121 человек. Обошлось без жертв.

«Причиной инцидента явился конструктивно-производственный дефект в системе уборки и выпуска шасси, что подтвердил разработчик самолета — компания «Fokker Services B.V», — сообщали тогда местные СМИ.

В общей сложности в результате серьезных аварий были списаны 16 лайнеров.

Так, в 2014 году из-за отказа гидравлики один из самолетов совершил посадку с невыпущенным шасси в аэропорту Бразилиа. В 2010 году после посадки выкатился за пределы взлетной полосы Тебриза в канаву. В 2007 во Франции экипаж Fokker 100 прервал взлет, после чего лайнер выкатился за пределы ВПП и врезался в грузовик.

В 2005 и 2002 годах в самолетах, приземлявшихся в Лагосе (Нигерия) и Сан-Паулу (Бразилия) соответственно, отказывала гидравлика и ломались шасси.

Однако самые крупные и страшные аварии происходили еще в 90-х. В 1996 году после самопроизвольного включения реверса правого двигателя во время набора высоты Fokker-100 упал на густонаселенный жилой район Сан-Паулу в Бразилии. Жертвами катастрофы стали 95 пассажиров и 4 члена экипажа.

Тремя годами ранее, в 1993 году, в Скопье (Северная Македония) Fokker-100 разбился при наборе высоты из-за обледенения крыла, в результате чего погибли 83 человека.