Девять подозреваемых: кто убил главу центра «Э» Ингушетии

Уголовное дело об убийстве начальника центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата передано в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

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По ее словам, за первые часы расследования правоохранители наметили несколько приоритетных версий трагедии — проводится проверка круга лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления. Следствие отрабатывает девять подозреваемых.

«Ведется проверка возможных подозреваемых по оперативным базам и учетам», — уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах.

При этом в розыск объявлены только три человека. Силовики направили ориентировки в отделы полиции других регионов. Также накануне были опрошены свидетели двойного убийства, в том числе водитель машины, на которой приехали Эльджаркиев и его брат.

«Приоритетной пока остается версия, связанная со служебной деятельностью начальника ЦПЭ Ингушетии. Изучается версия конфликта с религиозными экстремистскими группировками республики», — заключил анонимный источник.

Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Полицией объявлен план «Перехват» — разыскивается подозреваемый, предположительно скрывшийся на машине. Расследование продолжается.

Глава ингушского центра по противодействию экстремизму и его брат были застрелены вечером 2 ноября на улице Академика Анохина, дом 2, корпус 1. Нападение попало на камеру видеонаблюдения подъезда, возле которого стояли жертвы преступления. На кадрах видно, как преступник стреляет в Ибрагима Элджеркиева, дожидавшегося, пока двое его спутников припаркуют машину. После этого из автомобиля выбегает его 30-летний брат, известный нейрохирург Ахмед Эльджеркиев, — он тоже становится жертвой киллера. Третий мужчина, находившийся в салоне, не пострадал, поскольку не стал выходить — по данным «Пятого канала», это бизнесмен Гурсман Сапралиев.

«На съемке с камеры видно, что убийца пришел пешком, прошел насквозь через проходной двор, сделал несколько выстрелов в направлении жертв, а затем контрольные выстрелы в голову»,

— сообщил «Интерфаксу» информированный источник. После этого преступник сбежал. Уточняется, что он был одет в красную куртку с черными полосками по бокам, черные брюки и черную же шапку. Орудие убийства найдено не было — на месте преступления были обнаружены лишь гильзы от патронов калибра 9мм.

Как удалось выяснить полицейским, предполагаемые преступники приехали на машине марки БМВ. Telegram-канал Baza сообщал, что правоохранителям удалось частично отследить маршрут злоумышленников. По их данным, автомобиль выехал из Красногорска Московской области.

После убийства транспортное средство выехало в сторону Университетского проспекта. Вскоре машину с этими номерами засекли камеры на проспекте Вернадского. Там подозреваемые бросили машину возле метро и пешком скрылись в неизвестном направлении.

После этого силовики оцепили предполагаемый автомобиль. Однако спустя некоторое время пришел владелец БМВ, который находился в цирке на проспекте Вернадского. Правоохранители уже опросили Александра Пьянкова — мужчина не причастен к преступлению. Его отпустили.

Тем временем ТАСС выдвинуло предположение, что Эльджаркиева заказали: источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что преступление было тщательно продумано, а киллеру заранее был известен маршрут передвижения жертвы.

Как удалось выяснить Mash, в Ингушетии у главы центра «Э» было много врагов. Одним из них считают ингушского религиозного деятеля Ибрагима Белхароева.

По данным СМИ, его правнука убили в начале 2019 года. Семья погибшего считала, что к этому причастны силовики из ЦПЭ Ингушетии. Более того, спустя неделю после этого на Элджеркиева было совершено первое покушение, после которого его поместили под госзащиту.

В тот день мужчина ехал на своем автомобиле после встречи с главой парламента Чечни. По пути за ним пристроилась другая машина. Проехав пост «Кавказ», неизвестные открыли огонь по машине начальника центра «Э» из автоматов.

Сидевшие на заднем сидении трое сотрудников полиции получили тяжелые ранения — один из них на следующий день скончался в больнице. Сам начальник центра «Э» не пострадал.

Однако по данным Mash, это не первое покушение на жизнь Ибрагима Эльджаркиева. Так, в июле 2018 года на него напал подчиненный — он утверждал, что начальник принуждает его фабриковать дела, заставляя подкидывать вещдоки.

Во время одной из ссор мужчина якобы достал пистолет и направил его на Эльджаркиева. Однако другие сотрудники ведомства сразу вмешались в дело, отобрали оружие и обезвредили злоумышленника. При этом сам правоохранитель отрицал, что наводил на Эльджаркиева пистолет. После инцидента сотрудника ведомства проверял Следственный комитет.