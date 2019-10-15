Камера ждет: маска не спасет преступников

Следственный комитет России применяет технологии, помогающие установить внешность человека по видеозаписи, даже если его лицо и телосложение скрыты маской и специальной одеждой, а качество видеозаписи оставляет желать лучшего. О новой технологии представители ведомства рассказали в видеопрограмме из цикла «Чудеса криминалистики» на официальном ютуб-канале.

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«Те, кто сейчас идет на преступление сознательно, уже научились работать «на камеру» — прятать лицо под маской, надевать объемную одежду, под которой телосложение не угадывается», — пояснил ведущий передачи.

В программе рассказали, что с помощью специалистов из отдела цифровой криминалистики удалось выявить убийцу предпринимателя в Тамбове. Подозреваемый попал на записи камер уличного наблюдения, однако опознать его не представлялось возможным, поскольку он был в маске и объемной одежде.

Тем не менее специалисты смогли определить параметры подозреваемого — его рост и телосложение — «с точностью до сантиметров», сопоставив фигуру человека с другими предметами на улице. С помощью видеотехнической экспертизы удалось определить даже цвет одежды подозреваемого, несмотря на то что запись была черно-белой.



Как рассказал следователь, проводивший расследование, задержанный признался в содеянном «под натиском собранных доказательств».

В другом случае московские следователи доказали вину мужчины в изнасилованиях, применив технологию наложения 3D-модели лица на размытые фотографии подозреваемого. Преступник нападал на женщин в подъездах жилых домов, хотя знал, что в некоторых из них установлены камеры видеонаблюдения. Мужчина делал ставку на то, что качество записи на таких камерах очень низкое.

Еще одной трудностью стал тот факт, что подозреваемый сильно изменил внешность: похудел на 20 кг и обрил голову налысо. Эксперты наложили кадры с камеры, которая засняла злоумышленника с разных ракурсов, сопоставили данные и составили модель лица преступника. Вскоре подозреваемый был задержан.

Летом этого года удалось раскрыть преступление 10-летней давности с помощью новейших технических методов — в частности, использования снимков со спутника. 4 июня 2009 года в поселке Суды Череповецкого района Вологодской области по дороге на рыбалку пропал 30-летний местный житель Роман. Его тело нашли в лесополосе.

Уголовное дело пять раз приостанавливалось и передавалось разным следователям. Спустя 10 лет мать убитого обратилась в СК РФ с просьбой возобновить расследование.

«Мы столкнулись с трудностями, что людей, которые могли располагать информацией, уже не было в живых. И, соответственно, следственным путем, используя новейшие методы криминалистики, нам пришлось расследовать и устанавливать отдельные обстоятельства», — рассказал старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Юрий Буртовой.

Тогда правоохранители запросили снимки со спутника этой местности именно в момент совершения убийства. Кроме того, были опрошены сотни местных жителей и проанализированы десятки судебных медицинских экспертиз, чтобы установить точную причину смерти Романа. Следователи практически поминутно восстановили день убийства Романа и вышли на след мужчины, с которым жертву видели в последний раз.

Им оказался местный житель Владимир Симанов. Как выяснилось, Роман попросил проводить его на пруд и показать место, где можно порыбачить. По дороге между мужчинами возник конфликт, и Симанов задушил Романа. Спустя 10 лет после преступления суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима.

Несмотря на успехи криминалистов, в апреле этого года генпрокурор России Юрий Чайка раскритиковал работу российских следователей.

В докладе Совфеду он сообщил, что число допущенных следователями нарушений за 10 лет с момента образования Следственного комитета выросло в 2,5 раза: с 537 тыс. в 2009 году до 1 млн 300 тыс. в 2018 году. При этом нагрузка на следователей сократилась, поскольку число зарегистрированных преступлений за 10 лет снизилось в 1,5 раза: с 3 млн до 2 млн.

Самыми распространенными выявленными нарушениями являются чрезмерно длительный срок содержания обвиняемых под стражей, а также затягивание предварительного следствия в 38% уголовных дел. Четверть из них касаются преступлений небольшой тяжести, которые не представляют особых трудностей в расследовании, подчеркнул генпрокурор.

Чайка считает, что именно небрежность в расследованиях приводит к тому, что почти 70% всех дел проходит в судах в особом порядке, то есть без рассмотрения конкретных обстоятельств преступления.