Четыре предотвращенных теракта: Патрушев доложил о работе ФСБ

В музейно-выставочном зале Тульского кремля прошло совещание с главами регионов, которые входят в состав Центрального федерального округа — туда прибыл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом сообщило РИА «Новости».

Реклама

Силовик рассказал, что сотрудники службы безопасности предотвратили четыре террористических акта, которые готовились в крупных городах Центрального федерального округа: Воронеже, Туле, Владимире и Тамбове. Также сообщается, что спецслужбы предотвратили еще одно преступление террористической направленности, однако подробности не раскрываются.

Важнейшая тема, которая обсуждалась в ходе совещания — это вопрос обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Как отметил Патрушев, Центральный округ оказывается привлекательнее всего для нелегальных мигрантов, это секретарь Совбеза связал с террористической опасностью в регионе.

«В 2018 году в округе ликвидировано 15 каналов незаконной миграции. Заведено 186 коррупционных уголовных дел, связанных с миграцией. Выявлено 29 тысяч преступлений, связанных с незаконной миграцией. Значительная часть преступлений совершается самими мигрантами. Особенно беспокоит их вовлеченность в террористическую деятельность», — уточнил секретарь Совета безопасности.

Патрушев также рассказал, что террористы и экстремисты постоянно пытаются дестабилизировать ситуацию в центральном регионе Российской Федерации. «Прошу не снижать темпы работы по декриминализации в сфере, а также необходимо усилить контроль по экзамену для мигрантов по русскому языку и основам законодательства РФ», — отметил силовик.

В подкрепление своих слов секретарь Совбеза рассказал, что за последние восемь месяцев задержаны 152 человека, причастных к терроризму.

Силовикам также удалось не допустить множество других преступлений террористической направленности. Социальные объекты Тульской, Костромской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Воронежской и Ярославской областей также должны были подвергнуться атаке террористов. Однако если бы предотвратить атаки не удалось, масштаб последствий был бы трагичным, поскольку персонал в местах массового скопления людей, где существует опасность терактов, плохо подготовлен к подобным происшествиям.

Было подчеркнуто, что в ЦФО 11% мест массового пребывания людей не обследовано на предмет защищенности от терроризма, а 22% не имеют паспорта безопасности. Патрушев посоветовал губернаторам найти необходимые средства и усилить защиту уязвимых объектов.

Также он высказал недовольство тем, что более сотни образовательных учреждений во Владимирской и Рязанской областях не имеют системы безопасности, а также охраны — это делает их легкими целями для террористов. «Во Владимирской и Рязанской областях порядка 300 образовательных учреждений не обеспечены охраной», — сообщил Патрушев.

С 1 сентября 2019 года в России вступил в силу закон о новом государственном стандарте по охране образовательных организаций, который был разработан после статистического подсчета количества трагедий и атак на учебные заведения. По данным Росстандарта, за последние два года были ранены 99 человек, а погибли 24, включая 12 детей.

В новый ГОСТ Р 58475-2019 включены основные требования к охране образовательных организаций — особенно это касается порядка пропускного режима. Также в документе наряду с обязательными пунктами содержится ряд рекомендаций: типовые документы об организации внутриобъектного и пропускного режимов, а также инструкция для сотрудников охраны.

«Стандарт направлен на обеспечение безопасности учащихся и персонала во время пребывания на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, минимизацию рисков совершения преступлений на объектах образования и введения единых требований к оказанию охранных услуг в учебных заведениях, в том числе к обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов», — отметили в Росстандарте в разговоре с РИА «Новости».