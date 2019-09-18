Вышел по УДО, чтобы убивать: за что курганцу дали пожизненное

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы уроженца Курганской области Николая Агеева, который ранее был неоднократно судим за разбойные нападения, убийства и изнасилование. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

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Как установил суд, преступления были совершены с августа по сентябрь 2018 года в Екатеринбурге, Челябинске и Каменске-Уральском. Николай Агеев сразу после освобождения из тюрьмы поехал в Челябинск. Там он в начале августа 2018 года совершил два разбойных нападения на торговые павильоны. Рецидивист наносил своим жертвам удары газовым ключом либо молотком, после чего похищал выручку из кассы.

По данным портала 66.ru, мужчина возле дома на улице Кирова 62 сорвал фартук с продавщицы фруктов — там лежали 14 тыс. рублей. Свидетели попытались остановить злоумышленника, однако тот пригрозил им молотком. После этого он напал на женщину в киоске «Фрукты-овощи» на улице Солнечной. Преступник ударил его гаечным ключом и проломил основание черепа, после чего похитил деньги и имущество на 20 тыс. рублей. Продавщице удалось выжить, так как ей вовремя оказали медицинскую помощь.

После этого 17 августа в Екатеринбурге он забил молотком и топором свою знакомую. По данным Znak.com, трагедия произошла в квартире на улице Сортировочной. В тот день Агеев напал на свою жертву, затем схватил за шею и повалил на пол. После этого он нанес ей не менее 11 ударов в область головы молотком и топором — женщина скончалась на месте. После этого мужчина похитил ее имущество на сумму около 13 тыс. рублей.

После совершения ряда преступлений осужденный перебрался в Каменск-Уральск, там он скрывался от правоохранительных органов. 11 сентября 2018 года, находясь возле продуктового магазина, он познакомился с местным жителем, который пригласил его к себе в гости на улицу Алюминиевую, чтобы выпить.

«Воспользовавшись гостеприимством ничего не подозревающего мужчины, подсудимый стал распивать с ним спиртное, а потом нанес ему удары разводным ключом по голове», — сообщали в Следкоме.

Затем, убедившись, что мужчина мертв, злоумышленник изнасиловал девятилетнюю дочь сожительницы погибшего, после чего утопил ее в ванной. После двойного убийства рецидивист похитил из квартиры 19 тыс. рублей и уехал в Челябинск. Там 13 сентября 2018 года на вокзале его и задержали. В ходе допросов он полностью признал свою вину.

Согласно заключению психиатрической экспертизы, на момент совершения преступлений мужчина был полностью вменяем. Приговор Агееву пока не вступил в силу и может быть обжалован сторонами.

45-летний рецидивист в 2017 году вышел по УДО после того, как в 2006 году суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима за убийство.

Как передавал сайт kp.ru, на суде Агеев прятал лицо под маской. «Этого козла надо стрелять! За гениталии таких нужно вешать. А в маске он, потому что боится» — сказал один из родственников 9-летней девочки и поаплодировал после слов судьи о назначенном приговоре.

Соседи погибшего ребенка с ужасом вспоминают день убийства. «Вот здесь паренек стоял, и я говорю: «В чем дело? Милиция там и скорая». Он говорит, на шестом этаже девочку убили. Говорит, всю ночь пили они», — рассказала газете «КП» соседка.

По словам соседей, в тот день они слышали звуки падающей мебели, крики и плач, однако полицию вызывать не стали. Скандалы в квартире были делом обыденным. Пара часто выпивала и выясняла отношения при ребенке.

«Беготня была. Тяжелые ноги, взрослый бегает. И мелкие ноги, в смысле как девочка бегала. Уже утром, когда собирался идти к участковому сказать, что уже все, достали капитально... Я даже по батарее стучал. Думаю, пойду и напишу заяву на них. А тут такое. Милиция стоит, двери ломают», — вспоминал житель дома, где погиб ребенок.

Между тем мать 9-летней Юлии впервые увидела убийцу своей дочери на судебном заседании, когда решался вопрос о его мере пресечения.