Спасала брата: трагическая гибель 12-летней россиянки

12-летняя девочка погибла от удара током, пытаясь спасти своего младшего брата. Трагедия произошла 21 августа в поселке Кисегачинский Сосновского района Челябинской области.

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По предварительным данным, дети гуляли во дворе частного дома после дождя. На территории владения стояла деревянная опора линии электропередач, по которой проходил провод. 6-летний мальчик якобы схватился рукой за провод заземления, и его ударило током. Заметив это, старшая сестра попыталась оттащить ребенка и также получила удар. Детей из зоны поражения вытащили родственники. Когда пострадавших доставили в Сосновскую центральную больницу, девочка уже не подавала признаков жизни, врачи пытались ее реанимировать, однако это не помогло.

Мальчик был в тяжелом состоянии, ночью его на реанимобиле доставили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Сейчас ребенок находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказали в медучреждении.

«Он в сознании. Ожоги несерьезные, но общее состояние тяжелое», — приводит слова источника местное издание 74.ru.

По факту гибели девочки было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности — часть 1 статьи 109 УК. В рамках расследования правоохранители выяснят, как именно дети получили электротравму и виноваты ли в этом энергетики.

В администрации поселка Кисегачинский журналистам рассказали, что дети приехали в гости к бабушке, они отдыхали без родителей. Сама бабушка, по словам соседей, проживает в поселке недавно.

Замглавы Мирненского поселения, в состав которого входит Кисегачинский, Алексей Ветров сообщил, что при осмотре электроопоры на ней не обнаружили оборванных или поврежденных проводов. По этой причине он не исключает природный фактор ЧП.

«Возможно, это вообще молния была, потому что как раз в то время была очень сильная гроза. Пока рано говорить, как это все случилось. Сейчас комиссия по всем этим сетям проводит проверку. Нам сперва позвонили, сказали, что провода оборвало и детей током ударило. Но при осмотре порывов не было обнаружено. Вчера там были и комиссия, и СК», — пояснил Ветров.

В правоохранительных органах подтвердили, что также проверяют версию об ударе молнии, однако следов от удара на электроопоре при осмотре не обнаружено. «Она, возможно, ударила не в эту электроопору, а в саму линию», — предположил Ветров.

21 августа в городе Семее от удара током скончался 6-летний ребенок. Как сообщили в департаменте полиции восточно-казахстанской области, мальчик играл дома и схватился рукой за оголенный провод от музыкального центра.

Ребенок получил электрический разряд тока и от удара скончался на месте. В отношении родителей погибшей правоохранители начали досудебное расследование. Их подозревают в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

В июле этого года двухлетний ребенок погиб от удара током, находясь дома. Несчастный случай произошел в городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа. Ребенок проводил время дома вместе с мамой, в какой-то момент женщина вышла из комнаты и оставила малыша одного, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления. В это время малыш подполз к сетевому переходнику, который был включен в розетку. Ребенок вставил пальцы в розетку, и его мгновенно ударило током. Вызванные на место врачи скорой помощи зафиксировали смерть ребенка.

По факту происшествия следствие начало проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента. Как сообщают местные СМИ, семья, в которой случилось несчастье, является благополучной, на учете не состояла.

Дети страдают от ударов током не только из-за случайностей, но и по собственной неосторожности. 16 августа двое подростков из Архангельской области решили решили сделать эффектное селфи на крыше поезда, в результате один из них получил тяжелый удар электрическим током высокого напряжения. Ребенка госпитализировали и доставили в реанимацию. Пострадавшему мальчику 12 лет.

В пресс-службе северо-западного следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. Следователи устанавливают обстоятельства, а также причины и условия происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.