Скоро грянет буря: каким будет первый день весны

В Москве в четверг, 28 февраля, атмосферное давление приблизится к рекордно низким показателям и составит около 725 мм рт. ст., сообщает портал «Метеоновости».

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Как поясняют синоптики, циклонический вихрь с севера Скандинавии направится на юго-восток, в результате чего столичный регион окажется вблизи центра фронта. В связи с этим ожидается понижение атмосферного давления на 20 единиц. Таким образом, в середине дня 28 февраля оно составит порядка 725 мм рт. ст.

Этот показатель практически соответствует абсолютному минимуму: в 1990 году атмосферное давление составило 720 мм рт. ст.

Климатическая норма давления для февраля составляет 749 мм. рт. ст., отмечают специалисты.

В связи с резким изменением атмосферного давления врачи рекомендовали метеозависимым людям быть внимательными к здоровью. В зоне риска в первую очередь оказываются люди с заболеваниями сердца и сосудов.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова также сообщила, что в Москве в пятницу, 1 марта, ожидается мощная магнитная буря. Все ближайшие дни магнитный фон будет повышен, а наиболее сильным станет в первый день весны. При этом чувствительные к изменению погодных условий люди могут ощутить приближение бури за сутки до нее.

«Поэтому не исключено, что именно завтра (28.02) они это почувствуют», — сказала Позднякова.

Специалисты также напоминают, что особенно сильные магнитные бури способны крайне негативно влиять не только на здоровье метеозависимых людей, но и на работу электроприборов.

Магнитная буря накроет не только Москву. Как пояснили в лаборатории рентгеновской астрономии ФИАН, изменения магнитного фона произойдут на Земле из-за двух корональных дыр на Солнце. Ранее в этом году они уже вызвали три магнитные бури: 5 января, 25 января и 1 февраля. Такая периодичность связана с тем, что за 27 дней Солнце совершает оборот вокруг своей оси.

Магнитные бури захватят Землю с 27 февраля по 2 марта.

Уже сегодня метеочувствительные жители почувствуют на себе их воздействие, отмечают эксперты. Возмущение магнитосферы началось 27 февраля около полуночи. По данным, представленным на сайте лаборатории ФИАН, пик возмущения магнитного поля планеты пришелся на период с трех до шести часов ночи на среду.

При этом специалисты отмечают, что магнитная буря, вероятнее всего, будет слабой — ее относят к категории G1, первой из пяти. Многие ученые считают, что слабые и даже средние магнитные бури, вопреки распространенному представлению, для людей протекают почти незаметно, сообщает «Московский комсомолец».

Тем не менее метеочувствительные люди могут испытать дискомфорт в эти дни, частности, дают о себе знать заболевания, которые давно отступили или ранее не проявляли себя. Среди самых распространенных недомоганий в такие периоды — головные боли, нарушения работа сердечно-сосудистой системы, бессонница и упадок сил.

Некоторые медики советуют воздержаться от сильных физических и умственных нагрузок, а также постараться соблюдать диету, поскольку бури в первую очередь влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. В частности, рекомендуется воздерживаться от жареного, мучного и прочей «тяжелой» пищи.

В то же время, по мнению специалистов, чрезмерно зацикливаться на мыслях о магнитных бурях не следует — само по себе волнение может сказаться на сердечно-сосудистой системе заметнее, чем, собственно, подобное событие.

26 февраля сообщалось, что в первые дни марта в Москве ожидается мороз до –12°C. Холодный атмосферный фронт, который принесет с собой метели и порывистый ветер, придет на Среднерусскую равнину уже 1 марта. Снежный покров в столице сойдет лишь ближе к концу апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в этом году весна придет с задержкой на неделю-полторы.

«Замедленное разрушение снежного покрова начнется после 7 апреля, сход замедлится, и протянется эта вся история до 16-21 апреля», — сказал Тишковец, добавив, что отдельные небольшие островки снега могут пролежать вплоть до 25 апреля.