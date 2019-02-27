«Завербован российским агентом»: в Швеции поймали шпиона

В Швеции задержан мужчина, подозреваемый в шпионаже в интересах России. Об этом говорится в заявлении шведской Полиции безопасности (СЭПО). Ведомство проводит предварительное расследование совместно с отделом национальной безопасности прокуратуры.

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Подозреваемого арестовали вечером во вторник, 26 февраля, в ходе деловой встречи в центре Стокгольма. «Речь идет о человеке, которого подозревают в том, что он был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием в Швеции», — пояснил глава подразделения контрразведки СЕПО Даниэль Стенлинг.

Отмечается, что предполагаемый шпион работает в IT-сфере, которая представляет интерес для разведывательной деятельности иностранных государств.

«Угроза для Швеции в последние несколько лет усилилась, а технологическое развитие привело к активизации поддерживаемого государством кибершпионажа. В то же время продолжается сбор информации традиционным путем, то есть с помощью агентов. Комбинация этих методов обеспечивает широту и глубину проникновения при сборе секретной информации», — пояснил Стенлинг.

Агентство ФАН, ссылаясь на посольство России в Швеции, сообщает, что задержанного мужчину мог завербовать сотрудник российской дипломатической миссии. На данный момент он не работает в посольстве. В дипмиссии также предположили, что задержанный имеет шведское гражданство.

Как сообщили в прокуратуре Швеции, вопрос об аресте подозреваемого будет решен не позднее пятницы, 1 марта. «Дополнительная информация по этому вопросу не может быть предоставлена в настоящее время по соображениям конфиденциальности», — добавили в ведомстве.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать задержание предполагаемого шпиона. «Это [вопрос] не в Кремль, это в МИД», — сказал он.

Примечательно, что ранее главный аналитик шведской контрразведки Вильгельм Унге заявлял, что треть российских дипломатов, находящихся в посольстве в Стокгольме, являются шпионами. По его словам, современные российские шпионы гораздо более образованны и нередко моложе советских предшественников, а их цель — приобретение передовых технологий и «подготовка к военной операции против Швеции». Он также обвинил Россию в попытке вербовки шведских граждан.

Это не первый случай, когда иностранные государства расследуют дела о шпионаже в пользу России. Так, 14 февраля 2019 года от должности был отстранен глава бельгийской военной контрразведки, майор Клемент Ванденборре. Его заподозрили в работе на Россию и нарушении правил конфиденциальности — силовики считают, что Ванденборре уничтожал секретные документы в обычном шредере. Об этом писала газета De Morgen со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Офис майора был опечатан еще в конце января 2018 года — тогда же военного поместили под домашний арест. Детали его возможных связей с Москвой не уточняются.

Собеседники De Morgen предположили, что разбирательство против Ванденборре могло стать следствием борьбы за власть внутри Генеральной службы информации и безопасности Бельгии. Они отмечали, что власти были недовольны «возрастными» руководителями — Ванденборре проработал в разведке около 40 лет. Кроме того, в последние годы обострилось противостояние между отделом разведки, где служат военные, и отделом контрразведки, укомплектованным преимущественно гражданскими лицами, подчеркивали источники.

Отметим, что 11 февраля 2019 года Харьюский суд Таллинна признал виновными в госизмене и шпионаже в пользу России майора вооруженных сил Эстонии Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина. Первого приговорили к 15 годам заключения, а второго — к шести. Дело слушалось в закрытом режиме.

Метсавас и Волин были задержаны по подозрению в шпионаже еще в сентябре 2018 года. Гендиректор эстонской полиции безопасности Арнольд Синисалу утверждал, что сотрудничество Метсаваса с россиянами длилось больше десяти лет. За это время он получил вознаграждение размером €20 тыс.

Какую именно информацию майор предоставлял российским разведчикам, эстонская сторона не раскрывает. Однако, как сообщили в местной полиции, большая часть данных имела отношение к гостайне. В Москве не комментировали приговор эстонскому офицеру и его отцу.