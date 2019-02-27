Без еды и с мертвой бабушкой: будни малыша из Улан-Удэ

Четырехлетний ребенок из Улан-Удэ около трех дней пробыл в запертой квартире с умершей бабушкой. Об этом сообщили в ГУМВД по Республике Бурятия.

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В ведомстве рассказали, что 25 февраля в полицию обратились сотрудники детского сада, которые заявили, что мальчик несколько дней не посещает занятия. Они же сообщили его место жительства. «Уже через час полицейские нашли ребенка в квартире с умершей бабушкой, после чего он был госпитализирован», — пояснили в управлении МВД. Там добавили, что по факту произошедшего началась проверка.

Как пишет сайт kp.ru, мальчик был доставлен в республиканскую детскую больницу, где он находится и на данный момент.

«Его состояние стабильное, уже идет на поправку. Хотя у него было сильное обезвоживание и истощение.

Вся необходимая помощь ему оказывается в полном объеме. Жизни малыша ничего не угрожает», — сообщили изданию в местном минздраве.

По данным полицейских, три дня ребенку приходилось питаться лишь печеньем и конфетами.

71-летняя бабушка малыша была его единственным опекуном. «Она одна воспитывала мальчика. Мама у него умерла несколько лет назад. Семья благополучная, мальчик был всем обеспечен. Причина смерти пока не установлена. Идет проверка, все обстоятельства выясняются», — заявили РИА «Новости» в республиканской полиции. Отмечается, что теперь попечительство над четырехлетним ребенком перейдет к другим его родственникам.

Это не первая история с начала года, когда малолетние дети оставались без присмотра. Так, 20 февраля жительница Кирова пришла поздравить свою трехлетнюю внучку с днем рождения и обнаружила ее мертвой. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало обезвоживание.

Согласно предварительной информации СК, ранее 21-летняя мать девочки на неделю оставила ее одну дома. Женщину арестовали, ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью. «Установлено, что

трехлетняя девочка проживала в квартире со своей матерью в условиях, не обеспечивающих безопасность ее жизни и здоровья, без необходимой пищи, воды, медикаментов, в условиях антисанитарии.

Мать девочки родительские обязанности по воспитанию и содержанию дочери длительное время не исполняла», — отметили в Следственном комитете.

В областной прокуратуре возбудили уголовное дело в отношении органов опеки. Соцработников подозревают в халатности при организации контроля за ребенком. Также известно, что участковый уполномоченный и подразделение по делам несовершеннолетних не организовывали профилактическую работу с матерью четырехлетней девочки.

Кроме того, следователи изучили медицинскую карту ребенка и пообщались с участковой медсестрой. Выяснилось, что Кировская клиническая больница №7 не вела медицинский контроль за здоровьем погибшей девочки. По данным силовиков, врачи перестали посещать семью в декабре 2016 года.

Похожая трагедия в прошлом месяце произошла в Санкт-Петербурге. 29 января в Кировском районе города было обнаружено истощенное тело годовалого ребенка. В убийстве малолетнего заподозрили его 31-летнюю мать Викторию Свинцову. Против нее было возбуждено уголовное дело. Женщину поместили в СИЗО на два месяца. По данным СК, обвиняемая умышленно не следила за ребенком и лишала его питания.

По данным СМИ, из-за занятости на работе Свинцова попросила присмотреть за сыном свою знакомую Михайлову. За это она получала 14 тыс. рублей в месяц.

Жительница Санкт-Петербурга была с мальчиком и в день его смерти. По ее словам, ребенок отказался от еды и спустя некоторое время умер.

Михайлова не смогла объяснить следователям, почему мальчик был доведен до такого состояния. «На момент опроса следователями она была пьяна. 30 января стало известно, что она тоже скончалась», — сообщали в аппарате детского омбудсмена в Санкт-Петербурге.

Сама Свинцова в последний раз видела сына 25 января, когда пришла домой, чтобы в очередной раз расплатиться с Михайловой. Тогда же мать заметила, что мальчик похудел, однако списала все изменения на простуду. Как пишет сайт kp.ru, в последний раз ребенок был на приеме у педиатра лишь в марте 2018 года.

Семья Виктории Свинцовой является неблагополучной и с 2017 года стоит на учете органов опеки и попечительства. У женщины есть двое старших сыновей — 10 и 14 лет. В отношении последнего она была лишена родительских прав. Оба ребенка на момент возбуждения уголовного дела проживали отдельно от матери.

«Проверка вскрыла нарушения в деятельности должностных лиц детской поликлиники №21, муниципальных служащих отдела опеки и попечительства муниципального образования «Автово» и участкового уполномоченного 31 отдела полиции района. Органы опеки и попечительства необоснованно прекратили работу с семьей, а участковый уполномоченный не в полном объеме выполнял свои должностные обязанности, поскольку не выяснял о проживании несовершеннолетних по этому адресу», — сообщали в петербургской прокуратуре. Там отметили, что семья нуждалась в социальной помощи. Оснований для ее прекращения выявлено не было.