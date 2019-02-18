Зачистка продолжается: в Ярославле задержаны чиновники ФСИН

В Ярославле задержаны экс-начальник исправительной колонии №1 Дмитрий Николаев и его заместитель Игит Михайлов. Под их руководством заключенные ИК-1 неоднократно подвергались пыткам. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.

«Следствие ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

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20 июля 2018 года издание «Новая Газета» опубликовало видео избиения заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1. На ролике обнаженный арестант лежит на столе лицом вниз, а сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний избивают его дубинками и кулаками по ногам. Периодически Макарову на голову льют воду, после чего он падает в обморок. В это время другие охранники стоят в стороне и обсуждают, как у них «затекают руки» от постоянного избиения заключенного. Евгений Макаров отбывал наказание сроком шесть лет и десять месяцев по обвинению в причине-нии тяжкого вреда здоровью и грабеже. В октябре 2018 года он вышел на свободу.

Публикация, на которой зафиксированы пытки заключенного, вызвала широкий общественный резонанс. Адвокат Макарова подала заявление о пытках своего подзащитного в Европейский суд по правам человека. Через несколько дней после публикации ролика в отношении сотрудников ФСИН было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Силовики установили всех участников видео. Впоследствии ФСИН создала специализированные комиссии для проверки случаев применения насилия в колониях по всей стране.

В августе 2018 года «Новая газета» опубликовала новое видео из ярославской колонии. На нем осужденные пробегают по коридору ИК, в то время как сотрудники колонии пинают их, бьют руками и дубинкам. В ходе диалога один из сотрудников ФСИН говорит другому, что камеры, записывающие их действия, сейчас выключены. «Потом не забудь ее включить. И ты там наказывай, кого надо, пожестче», — сообщил участник ролика. В ходе «воспитательных мероприятий» сотрудники также обсуждают поведение заключенных и их жизнь в колонии.

Ролик заканчивается тем, что арестантов уводят в дальнюю комнату, куда вслед за ними направляются тюремщики с резиновыми дубинками в руках.

Кроме того, «Новая газета» разместила ролик, на котором один из заключенных демонстрирует врачу травмы, полученные при избиении в колонии. «Ни за что, с ровного места! Пятки отбили, вот это вот все, кости отбили», — отмечает он. На третьей записи, которую опубликовало издание, еще один арестант падает в обморок прямо во время допроса. На его лице видны следы ударов.

После публикации этих материалов было возбуждено уголовное дело — его объединили в одно производство с делом Евгения Макарова. В ходе следствия были арестованы 15 сотрудников УФСИН по Ярославской области. Всего с июля 2018 года силовиками было возбуждено более 20 уголовных дел по факту незаконного применения физической силы к ярославским заключенным.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко летом 2018 года заявила о необходимости реформировать систему исполнения наказаний. Спикер Совфеда уверена, что из российских колоний возможно полностью изжить насилие. По ее мнению, сделать это позволит разграничение функции охраны заключенных с функцией их перевоспитания и социализации. Матвиенко также призвала тщательно расследовать пытки в ярославской колонии.

«Я считаю, что должно быть проведено самое серьезное расследование и самые жестокие наказания применены к этим нелюдям, которые, находясь при исполнении, позволили себе такое грубейшее, жесточайшее нарушение прав человека», — пояснила она.

20 декабря прошлого на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин высказался о недопустимости применения насилия со стороны сотрудников ФСИН. «Любые нарушения закона, тем более пытки — это преступление. Эти правонарушения, эти преступления должны быть наказаны», — заявил он.

Глава государства напомнил, что в РФ созданы комиссии, призванные контролировать подобные ситуации. «Нужно совершенствовать эту систему [исполнения наказаний] и нужно повышать уровень гражданского контроля, вот с этим я согласен полностью», — заключил Путин.