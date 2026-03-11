Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В Британии рассказали, что Трамп недооценил последствия войны с Ираном

Обозреватель Бер: Трамп не предвидел экономических последствий войны с Ираном
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Дональд Трамп начинает понимать, что выиграть войну у Ирана сложнее, чем казалось, а вызванные конфликтом экономические проблемы уже заставили американского президента говорить о скором завершении боевых действий. Об этом написал обозреватель британской газеты The Guardian Рафаэль Бер.

По его словам, война Трампа против Ирана «без четкой цели» означает, что «победу можно объявить в любой момент». Обозреватель подчеркнул, что план США заключался в смене режима в Иране, однако в итоге все превратилось в «краткосрочную» операцию по нейтрализации военного потенциала страны.

«Трамп пока не стал объявлять о «выполнении миссии». Он говорит, что победил, но при этом добавляет, что ему еще есть над чем работать. Это знакомая стадия риторического отступления, свидетельствующая о том, что президент начинает понимать: проблема сложнее, чем ему казалось изначально. Сложность не подчиняется его прихотям. Все это ему наскучило», — написал Бер.

Он отметил, что Белый дом «не предвидел предсказуемых экономических последствий» войны с Ираном, а именно резкого роста цен на нефть, падения фондовых рынков и нарушения цепочек поставок. И экономические проблемы заставили Трампа говорить о скором завершении операции, считает Бер. Также Бер подчеркнул, что «каждый всплеск эгоистичной власти» Трампа «подрывает доверие» и саботирует международные механизмы урегулирования разногласий путем переговоров.

9 марта Дональд Трамп заявил, что операция США против Ирана «почти завершена», так как у Тегерана не осталось военно-морского флота, средств связи и военно-воздушных сил. При этом глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что конфликт «только начинается», и он закончится капитуляцией Тегерана.

Кроме того, Хегсет отметил, что послевоенное устройство Ирана должно учитывать интересы США, исключить угрозу для американцев со стороны иранских ракет и возможный ядерный шантаж со стороны иранского правительства.

Также президент Израиля Ицхак Герцог отказался прогнозировать сроки завершения боевых действий против Ирана.

Ранее в конгрессе США раскритиковали Трампа и Хегсета из-за Ирана.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!