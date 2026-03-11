«Бегают от тренера к тренеру»: Тарасова об уходе фигуристов от Плющенко к Тутберидзе

Тарасова заявила, что ничего нельзя сделать с уходом фигуристов Сарновских от Плющенко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что после ухода фигуристов Никиты и Софии Сарновских из академии «Ангелы Плющенко» все стороны должны сделать выводы из сложившейся ситуации. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Бегают от тренера к тренеру — разве с этим можно что‑то сделать? Ничего с этим не сделаешь. Нельзя сказать, что у них не было успехов — результаты были. Каждый человек из этой ситуации должен сделать выводы: и спортсмены, и тренеры», — сказала Тарасова.

Об уходе Сарновских стало известно 10 марта. Оба спортсмена обратились к бывшему тренерскому штабу в социальных сетах с благодарностями. Они продолжат карьеру у Этери Тутберидзе.

18-летний Сарновский — чемпион России по прыжкам 2026 года, победитель первенства России старшего возраста (2025), серебряный призер Российско-китайских молодежных игр (2025) и победитель этапов юниорского Гран-при России. В свой первый взрослый сезон (2025/26) на этапах Гран-при России он занял седьмое место в Москве и четвертое в Омске, а на декабрьском чемпионате страны стал 11-м.

13-летняя Сарновская на первенстве России стала десятой. Для нее сезон-2025/26 стал дебютным на юниорском уровне.

Ранее появилась информация, что Сарновские ушли от Плющенко из-за конфликта с Ириной Костылевой.