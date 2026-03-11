Турэксперт спрогнозировал подорожание зарубежных туров из-за конфликта на Ближнем Востоке

В ближайшее время стоимость зарубежных туристических путевок может вырасти на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом ЕАН рассказал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

Эксперт объяснил, что у туроператоров и авиакомпаний есть большое количество обязательств, которые они обязаны выполнять. В том числе они должны возвращать денежные средства или переносить отмененные туры на другие направления.

По словам специалиста, значительный объем туристического рынка занимали Объединенные Арабские Эмираты. Помимо этого, у российских туристов популярностью пользовались Катар, Султанат Оман, Бахрейн и Саудовская Аравия.

«Эти обязательства операторы должны выполнить или предложить другие направления, что создаст высокий спрос и приведет к увеличению стоимости», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что страны Персидского залива выбирали для отдыха туристы, которые предпочитают высокий ценовой сегмент. В качестве альтернативы этим направлениям специалист назвал Вьетнам, провинцию Куангнинь, Нячанг и Камран. Кроме того, может вырасти спрос на путешествия в Малайзию, на остров Лангкави.

До этого российские турэксперты предложили туристам несколько альтернатив отдыху в Дубае. Среди вариантов оказались Китай и Сингапур.

Ранее россиянам напомнили о праве на возврат денег при задержке рейса.