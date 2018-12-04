Резня в школах: подстрекателей найдут в интернете

Госдума приняла закон о мерах противодействия сайтам, которые подстрекают детей к самоубийству и преступлениям. Теперь запрету подлежит не только информация, которая вовлекает несовершеннолетних в совершение преступлений, но и та, что склоняет их к действиям, опасным для жизни и здоровья.

Реклама

Основанием для включения сайта в реестр запрещенных порталов будет решение Роскомнадзора. При этом ведомство, согласно новой реформе, должно принять решение о блокировке сомнительного сообщества в течение одних суток, а не трех, как было ранее.

Страницы с запрещенными материалами будут блокировать, а не удалять. По словам авторов законопроекта, это позволит силовикам собирать необходимые доказательства для расследования.

При этом владельцы сайтов должны будут ограничить доступ к информации незамедлительно.

Соответствующие поправки будут внесены в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Проект реформы был внесен группой депутатов во главе с Ириной Яровой в мае 2018 года. Он был направлен на борьбу с так называемыми колумбайн-сообществами, подстрекающими детей к насилию. «Мы должны понимать, что речь идет о колоссальном объеме информации преступного содержания, которое имеет целью причинение вреда жизни и здоровью ребенка», — сообщала вице-спикер Госдумы.

4 декабря Яровая заявила журналистам о важности профилактического подхода, который обеспечивают принятые меры. «Мы как законодатели в данном случае даем нашим правоохранителям уже проверенный и эффективный инструмент не просто защиты, а упреждения совершения преступлений, потому что оперативность реагирования — это как раз невозможность вовлечения все большего и большего количества несовершеннолетних в любую преступную деятельность», — пояснила парламентарий.

Ирина Яровая отметила, что в 2017 году в России было возбуждено 200 уголовных дел, связанных с вовлечением детей в «группы смерти» и «колумбайн-сообщества». Всего было заблокировано около 1,5 тыс. сайтов и сотни тысяч публикаций.

Как напомнил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль,

поводом для введения данных поправок в федеральные законы стали участившиеся случаи нападений школьников на своих сверстников и преподавателей.

Ссылаясь на информацию правоохранительных органов, он сообщил, что большинство подростков, которые решили отомстить учителям или одноклассникам, проводили массу времени в интернете в поисках информации о подобных инцидентах.

«Например, молодые люди, устроившие в январе резню в Пермской школе, активно интересовались событиями в американской школе «Колумбайн», где в 1999 году произошло массовое убийство учащихся. Проявлял интерес к этому и школьник, от рук которого пострадало несколько учащихся подмосковной школы в сентябре 2017 года», — пояснил депутат.

Отметим, что «колумбайн-сообщества», распространенные в соцсетях, продвигают идеи американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, организовавших 20 апреля 1999 года массовую стрельбу в школе «Колумбайн», расположенной в штате Колорадо. В результате трагедии погибли 13 человек.

Инцидент, о котором говорил Леонид Огуль, произошел 5 сентября 2017 года в городе Ивантеевка, расположенном в Московской области. Тогда 15-летний школьник открыл стрельбу в классе и с кухонным топориком напал на учителя. Трое свидетелей произошедшего, испугавшись, выпрыгнули из окна. Один из учеников получил перелом. В результате учитель получила открытую черепно-мозговую травму, ее срочно госпитализировали. В отношении организатора нападения было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Покушение на убийство» УК РФ.

Еще одно ЧП произошло утром 19 января 2018 года в средней школе №5 Улан-Удэ.

Ученик седьмого класса бросил бутылку с зажигательной смесью во время урока, а затем напал на сверстников с топором.

Семь человек получили ранения, среди них преподаватель русского языка. Двоим из пострадавших пришлось перенести серьезные операции.

За четыре дня до инцидента в бурятской школе похожий случай произошел в школе №127, расположенной в Перми. Тогда двое девятиклассников, вооруженные ножами, напали на учащихся четвертого класса. После этого они попытались убить друг друга. В результате ЧП пострадали 15 человек – в том числе учитель труда Наталья Шагулина. После произошедшего она попала в реанимацию с 17 тяжелыми ранениями.

Спустя пару месяцев, 18 апреля текущего года, в одной из башкирских школ произошло еще одно происшествие. Учащийся коррекционного класса школы, расположенной в Стерлитамаке, напал с ножом на одноклассницу и преподавателя. После чего он разлил бензин в кабинете информатики и поджег помещение. В итоге пострадали три человека, которых госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Однако самой громкой стала трагедия 17 октября, которая произошла в Керчи. Тогда 18-летний студент местного политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу по учащимся из ружья, а затем активировал самодельное взрывное устройство, которое было начинено гвоздями и болтами.

После нападения молодой человек покончил жизнь самоубийством. В результате произошедшего погибли 20 человек, еще полсотни получили ранения.

Летом 2018 года глава Минпросвещения Ольга Васильева сообщила «Газете.Ru», что в России ведется системная работа по профилактике трагедий в школах. К ней подключены силовые ведомства, аппарат Уполномоченного по правам детей и экспертные организации.

«Год назад мы приняли ключевой документ — концепцию развития психологической помощи ученикам. Но если отложить бумаги в сторону, на практике на одного психолога у нас приходилось восемьсот детей. Сейчас же мы выстраиваем систему управления психологической службы в каждом регионе», — заявила министр.

Она добавила, что весной 2018 года во все школы России были направлены рекомендации по повышению психологической безопасности.