«Фермер и меценат»: Цеповяз довел главу ОНК до увольнения

Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова, назвавшая Вячеслава Цеповяза «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером», покинула свой пост. Кроме того, вместе с ней полномочия слагают с себя все члены региональной наблюдательной комиссии, поэтому наблюдательная комиссия в Амурской области прекращает свою деятельность.

«Действительно, ее попросили сегодня сложить с себя полномочия. Она вынуждена это сделать, это добровольно-принудительно, так скажем. Все члены комиссии складывают с себя полномочия вместе с ней, в Амурской области пока не будет комиссии наблюдательной»,

— сообщил РИА «Новости» заместитель председателя региональной ОНК Андрей Зенков.

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Зенков также сказал, что в отношении Охотниковой «началась какая-то непонятная травля, очевидная желтизна».

Скандал вокруг Цеповяза разгорелся после того, как в сети были опубликованы фотографии, на которых отбывающий наказание заключенный явно переходит рамки дозволенного в тюрьме. В ответ на эти публикации Охотникова в своем инстаграме заявила, что от действий Цеповяза никто не пострадал. Более того, в своем посте она назвала осужденного «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером».

Позже пост был удален, однако он вызвал широкие обсуждения. В частности, председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Каннабих заявила, что Охотникова должна сложить с себя полномочия, так как ее заявление неприемлемо и «оскорбляет память жертв жестокого преступления, потрясшего всю страну».

В конце октября СМИ опубликовали снимки, на которых Цеповяз обедает в колонии красной икрой, крабами и шашлыками. ФСИН признала подлинность фотографий, отметив, что они были сделаны в 2015 году. Ведомство провело служебную проверку в ИК-3 и выявило там нарушения правил внутреннего распорядка. В результате были уволены несколько сотрудников колонии. Сам Цеповяз продолжает называть фотографии подделкой, созданной для того, чтобы его скомпрометировать.

Как сообщил накануне официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, осужденный член банды Цапков Вячеслав Цеповяз, находясь в колонии в Амурской области, ежемесячно получал деликатесов на сумму от 30 до 60 тыс. рублей. При этом передача могла весить более 30 кг, тогда как обычным заключенным разрешено получать посылки не тяжелее 20 кг. Помимо дорогих сортов сыра, колбасы, красной рыбы и икры, Цеповяз также получал сырое мясо — хотя осужденным запрещено готовить самим.

Как удалось установить СМИ, красную икру Цеповязу передавал 27-летний житель Благовещенска Александр Уланов, отбывавший в свое время наказание в том же ИК, что и член «банды Цапков». По словам Уланова, ежемесячно он закупал товаров на сумму до 100 тыс. рублей: «Продукты питания, бытовую химию, белье какое-то прикупить», — отметил он.

Деньги на «шикарную жизнь» Цеповяз получал от жены, Натальи Стришней. Когда она отказывала ему в переводе, привыкший к икре и шашлыкам Цеповяз требовал их у детей. По словам женщины, на его содержание в тюрьме уходило до 3 млн рублей в год.

Проверка также выявила еще одно нарушение тюремного распорядка Цеповязом — заключенный работал пасечником. Однако он мог находиться на тюремной пасеке только в определенное время, и от камеры до места назначения его должны были сопровождать конвоиры.

«Цеповяз эти условия не соблюдал, администрация колонии, соответственно, позволяла ему это делать. То есть я бы не сказал, что совсем свободно, но в неустановленное время он мог там перемещаться вне контроля, навестить пчел, пожарить им шашлыки», — заявил представитель Генпрокуратуры.

Вячеслав Цеповяз был одним из членов криминальной группировки Сергея Цапка, которая действовала на территории Краснодарского края в 90-е и в начале 2000-х годов. За это время участники банды убили 19 человек. Осенью 2010 года преступная группировка была раскрыта — это произошло после массового убийства семьи из 12 человек, в том числе, четверых детей. Спустя три года Цеповяза признали виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды. Его отправили в колонию строгого режима на 19 лет и 10 месяцев.