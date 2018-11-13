Ваши решения нелегитимны: УПЦ порвала с Константинополем

Украинская православная церковь Московского патриархата прекратила евхаристическое общение со священнослужителями Константинопольского патриархата, а своим прихожанам — запретила участие в таинствах, что совершаются в храмах Константинополя.

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Данное решение было принято на заседании Священного синода УПЦ под председательством митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Киево-Печерской лавре.

В пояснении УПЦ сказано, что такое решение было принято в связи с вмешательством Константинопольского патриархата во внутренние дела УПЦ, а также принимая во внимание «деструктивную деятельность и грубое нарушение канонических правил Константинополем».

«УПЦ всегда последовательно выступала за исцеление раскола, за восстановление церковного единства, то есть за единую церковь. Однако, восстановление единства Украинского православия не должно означать превращение церкви в элемент политики или пропаганды, поскольку это противоречит природе церкви. Убеждены, что

преодоление церковного разделения должно происходить без вмешательства государственных, политических и других внешних сил»,

— подчеркнули в Синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ.

Собор епископов также заявил, что решения константинопольского Священного синода относительно украинского церковного вопроса являются недействительными и не имеют никакой канонической силы.

«Решение об установлении юрисдикции Константинополя на территории Украины является следствием спекулятивного трактования церковной истории. А решение о снятии анафемы и других церковных запретов с лидеров раскола и признание действительности псевдохиротоний, которые были совершены ими во время пребывания в расколе, является следствием искаженного толкования православных канонов», — указывается в комментарии УПЦ.

Десятью днями ранее президент Украины Петр Порошенко и патриарх Константинопольский Варфоломей подписали соглашение о создании украинской церкви. Церемония подписания состоялась в резиденции патриарха в Стамбуле. При этом украинский лидер назвал этот день «историческим» и поблагодарил патриарха и Синод за «очень важное и мудрое решение», передает ФАН.

Кроме того, Порошенко назвал Русскую православную церковь элементом российской политической системы и потребовал от ее представителей вернуться «домой, в Россию».

«Дорогие мои, вам тут нечего делать. Нечего делать вашей церкви.

Нечего делать вашим вооруженным силам. Нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», — заявил украинский глава.

В УПЦ МП слова Порошенко назвали «как минимум несдержанными», и более того — не соответствующими главе светского государства.

О начале предоставления автокефалии украинской неканонической церкви в середине октября заявил Константинопольский патриархат. В РПЦ такие действия охарактеризовали как раскол и разорвали евхаристическое общение с Константинополем на всей канонической территории, в том числе на Украине и в Белоруссии. Аналогичное решение принял и синод Русской зарубежной церкви, передает НСН.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что константинопольский патриарх Варфоломей выполняет заказ из-за океана по расчленению РПЦ. Илларион добавил, что соглашение между Варфоломеем и Петром Порошенко лежит «исключительно в политической плоскости».

В этой связи пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что за возможное кровопролитие на Украине из-за церковного раскола будет отвечать лично константинопольский патриарх Варфоломей. Волков отметил, что именно решения Константинополя усугубили гражданское противостояние на Украине.

В свою очередь протоиерей всея Руси Димитрий Смирнов отметил, что решения Варфоломея продиктованы западным влиянием. Он добавил, что

большую роль в принятии решения об автокефалии сыграл Вашингтон.

Американские власти через церковь хотят устроить кровавую бойню на Украине. Последствия могут быть схожи с кровавой бойней в Ливии», — добавил священник.

Кроме того, РПЦ назвала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, Варфоломей сам присоединился к раскольникам и стал преступником, приняв решение об автокефалии неканонической церкви на Украине.

«Так действуют церковные каноны. Соответственно, для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником», — пояснил Иларион.