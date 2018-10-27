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Расстрел синагоги в США: есть жертвы. ОНЛАЙН

Прихожан синагоги Питтсбурга расстреляли во время молитвы

В американском Питтсбурге, штат Пенсильвания, произошла массовая стрельба в синагоге. Преступник открыл огонь во время утренней субботней молитвы. Погибли, по меньше мере, восемь человек, однако жертв может оказаться больше. «Газета.Ru» следит за развитием событий в США.
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19:08

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем твиттере, что следит за ситуацией. «Слежу за событиями, происходящими в Питтсбурге, Пенсильвания. Силы правопорядка на месте происшествия. Люди в районе Скуиррел-Хилл должны укрыться. Похоже, множество смертельных случаев. Остерегайтесь стрелка. Боже, храни всех!»

19:00

Как сообщает телеканал NBC, преступник был вооружен винтовкой AR-15 и несколькими пистолетами.

18:53

Данные о количестве жертв постоянно обновляются. На данный момент точно известно, что погибли в результате стрельбы 8 человек, 12 ранены, среди них, как предполагается — трое полицейских.

18:42

Как рассказал источник в полиции радиостанции KDKA, преступник вошел в здание синагоги и выкрикнул: «Смерть всем евреям!». В это время здание было переполнено людьми — здесь шла субботняя служба.

18:40

По последним данным, застрелены трое полицеских.

18:38

Университет Карнеги Меллон, расположенный неподалеку от синагоги, закрыт: студентов и преподавателей, находящихся там, просят не покидать здание.

18:32

Прихожане синагоги забаррикадировались с здании — сейчас полиция вызволяет их оттуда.

18:29

Появляются подробности задержания: прибывшие на место происшествия полицейские вынуждены были прятаться от выстрелов за автомобилями, однако двое все же получили огнестрельные ранения.

18:27

Как сообщает телеканал CBS, преступник сдался после переговоров с полицией — он ранен в результате перестрелки, но жив.

18:24

Жителей прилегающего района — Скуиррел-Хилл — призвали не покидать свои дома, поскольку полицейские ведут перестрелку со злоумышленником.

18:15

Стрелок открыл огонь и по прибывшему наряду полиции.

18:13

Неизвестный стрелок открыл огонь во время утренней молитвы — убито, по меньшей мере, восемь человек, однако жертв может быть и больше.

18:11

Здравствуйте, дорогие друзья. В субботнее утро в американском Питтсбурге, штат Пенсильвания, произошло нападение на синагогу, принадлежащую реформистской ветви иудаизма «Древо жизни».