Расстрел синагоги в США: есть жертвы. ОНЛАЙН

- 356304 просмотра Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова обратились к поклонникам
- 285849 просмотров Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю против РФ
- 207349 просмотров Forbes назвал самых богатых женщин России
- 172647 просмотров Россиянам советуют получить новые полисы ОМС до 1 ноября
- 160857 просмотров Стали известны дата и время прощания с Николаем Караченцовым
- 99001 просмотр «Зенит» обыграл «Бордо» в матче Лиги Европы
- 92036 просмотров Дело ЮКОСа: историческая онлайн-трансляция
Президент США Дональд Трамп сообщил в своем твиттере, что следит за ситуацией. «Слежу за событиями, происходящими в Питтсбурге, Пенсильвания. Силы правопорядка на месте происшествия. Люди в районе Скуиррел-Хилл должны укрыться. Похоже, множество смертельных случаев. Остерегайтесь стрелка. Боже, храни всех!»
Как сообщает телеканал NBC, преступник был вооружен винтовкой AR-15 и несколькими пистолетами.
Данные о количестве жертв постоянно обновляются. На данный момент точно известно, что погибли в результате стрельбы 8 человек, 12 ранены, среди них, как предполагается — трое полицейских.
Как рассказал источник в полиции радиостанции KDKA, преступник вошел в здание синагоги и выкрикнул: «Смерть всем евреям!». В это время здание было переполнено людьми — здесь шла субботняя служба.
По последним данным, застрелены трое полицеских.
Университет Карнеги Меллон, расположенный неподалеку от синагоги, закрыт: студентов и преподавателей, находящихся там, просят не покидать здание.
Прихожане синагоги забаррикадировались с здании — сейчас полиция вызволяет их оттуда.
Появляются подробности задержания: прибывшие на место происшествия полицейские вынуждены были прятаться от выстрелов за автомобилями, однако двое все же получили огнестрельные ранения.
Как сообщает телеканал CBS, преступник сдался после переговоров с полицией — он ранен в результате перестрелки, но жив.
Жителей прилегающего района — Скуиррел-Хилл — призвали не покидать свои дома, поскольку полицейские ведут перестрелку со злоумышленником.
Стрелок открыл огонь и по прибывшему наряду полиции.
Неизвестный стрелок открыл огонь во время утренней молитвы — убито, по меньшей мере, восемь человек, однако жертв может быть и больше.
Здравствуйте, дорогие друзья. В субботнее утро в американском Питтсбурге, штат Пенсильвания, произошло нападение на синагогу, принадлежащую реформистской ветви иудаизма «Древо жизни».