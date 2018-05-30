«Не дождутся»: Аркадий Бабченко оказался жив. LIVE

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Президент Украины Петр Порошенко поздравил СБУ с «блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко». «Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии, — написал он в своем твиттере. – Вряд ли Москва успокоится – поручил предоставить Аркадию и его семье охрану».
На брифинге была названа и сумма, которую планировалось потратить на убийство российского журналиста. «За выполнение задания российских спецслужб гражданин «Г» предложил своим знакомым из числа бывших атошников за денежное вознаграждение $30 тыс. совершить теракт — убийство российского журналиста Аркадия Бабченко», — цитирует главу СБУ РИА «Новости».
Как сообщает Hromadske, организатор убийства Бабченко планировал уехать в Россию — об этом заявил на закончившемся недавно брифинге Василий Грицак. «У него уже был приобретен билет», — сказал журналистам глава СБУ.
В нынешнем свете совершенно по-другому выглядят сообщения украинских СМИ, ранее заявивших, что полицейские посетили дом на Николо-Слободской улице, где проживал Бабченко, около пяти часов утра за день до «убийства» журналиста. Какова была цель визита полиции и изъятия видео с камер, не уточняется.
Отметим, что 29 мая, за десять часов до того, как было объявлено о «смерти» Бабченко, журналист у себя в фейсбуке вспоминал, как четыре года перегруз вертолета, который вынудил его отказаться от полета, спас ему жизнь.
«Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии ее сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается», — написал он.
Грицак также сказал на брифинге, что хотел бы поздравить семью Бабченко, «вас всех, весь мир, который наблюдает за этим событием. Я поздравляю Бабченко с его третьим днем рождения», — заявил он.
Грицак заявил, что около трех часов назад организатор готовившегося покушения был задержан в Киеве. «Прямо сейчас продолжаются следственные действия с этим гражданином, а также проводятся ряд обысков по местам его проживания, а также временного пребывания», — сказал глава СБУ.
Прямо сейчас на брифинге глава СБУ Василий Грицак рассказывает о деталях операции. По его словам, Служба безопасности Украины заблаговременно получила информацию о том, что «российские спецслужбы готовят убийство журналиста Бабченко». «Мы вышли на людей, которые владеют этой информацией, и в соответствии с законодательством Украины организовали с ними сотрудничество, благодаря которому удалось предотвратить убийство», — рассказывает он журналистам.
Однако глава СБУ Василий Грицак утверждает, что семья Бабченко знала о готовящемся «убийстве». «Хочу поблагодарить Аркадия и его семью. Его семья знала, какие меры мы принимаем. Аркадий был под нашим контролем. Операцию СБУ проводила, соблюдая максимальную конспирацию. Про нее знали только те, кому нужно было знать», — сообщил Грицак журналистам на проходящем в Киеве брифинге.
Бабченко принес извинения своей семье в связи с тем, что не сообщил о том, что нападение на него было инсценировано. «Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов. Операция готовилась два месяца. Меня посвятили месяц назад», — передает слова Бабченко «112 Украина».
Жена журналиста услышала выстрелы, когда была в ванной. Она обнаружила раненого Бабченко у двери, на лестничной клетке, и вызвала экстренные службы. Как сообщалось 29 мая, с женщиной пока не велись следственные действия, поскольку она находилась в шоковом состоянии.
Напомним, вечером 29 мая появилась информация, что Бабченко был ранен у себя дома тремя выстрелами в спину и скончался в машине «скорой». В МВД Украины подтвердили смерть журналиста, следственные органы Украины и России возбудили уголовные дела.
Журналист Аркадий Бабченко оказался жив. Украинский телеканал «112 Украина» показал кадры брифинга, где выступил журналист. По его словам, ему заранее рассказали о готовящемся покушении, после чего предложили принять участие в спецоперации по поимке предполагаемых преступников. «Я пока еще живой. Не дождутся. Спасибо», — произнес речь Бабченко.