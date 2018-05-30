«Не дождутся»: Аркадий Бабченко оказался жив. LIVE

Отметим, что 29 мая, за десять часов до того, как было объявлено о «смерти» Бабченко, журналист у себя в фейсбуке вспоминал, как четыре года перегруз вертолета, который вынудил его отказаться от полета, спас ему жизнь.

«Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии ее сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается», — написал он.