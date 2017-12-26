Святки сладки: чем удивит столица на Рождество

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Традиции празднования Рождества складывались не один век. Одна из них — окончание поста. Собственно, пост перед праздником Рождества Христова (как и Великий пост перед Пасхой) прежде всего был нужен тем, кто готовился участвовать в таинстве Крещения и начать полноценную христианскую жизнь.

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«Когда-то таинство крещения совершалось только в определенные дни, чаще всего на Рождество, Богоявление и Пасху. Этот праздник считался самой большой радостью среди верующих», — рассказал «Газете.Ru» священник РПЦ Московского Патриархата и ректор Свято-Филаретовского православно-христианского института Георгий Кочетков.

Рождественский пост не считается строгим и предполагает определенные вольности. Согласно церковному уставу, четыре дня в неделю — кроме понедельника, среды и пятницы — можно есть рыбу (морепродукты можно есть вообще в любой день, они не считаются рыбой), а в новогоднюю ночь приняты послабления, их меру каждый верующий определяет для себя самостоятельно, по совести.

Что же касается алкогольных напитков — христианская традиция не запрещает вино, но призывает соблюдать меру: пить вино можно, но напиваться — точно нельзя.

Вообще гастрономическая составляющая никогда не считалась главной темой рождественского поста. Изначальный смысл всех ограничений — питаться проще и дешевле, чтобы сэкономленные время, силы и средства потратить на более важные дела и помощь нуждающимся.

«Празднование Рождества Христова в нашем народе связано с традициями милосердия — не только как ожидания милости от Бога, но и в первую очередь как ее принесения. В Москве, например, святая великая княгиня Елизавета Федоровна в начале XX века в рождественские и святочные дни вместе с детьми из великокняжеских семей навещала больных, раненых и убогих», — говорит ректор Свято-Филаретовского православно-христианского института.

Ограничений к веселью рождественский пост не предполагает, но снова призывает христиан соблюдать чувство меры. Сочетаться браком до окончания поста и Святок церковным уставом запрещается. Согласно канонам православной церкви, в пост не принято жениться и выходить замуж, более того, в этот период предполагается воздержание от брачных отношений.

На Рождество принято ходить в гости и принимать их у себя. На сам праздник традиционно надевают светлые нарядные вещи.

Идти в храм на праздник или нет — каждый решает для себя сам. Церковь не поощряет насилие над волей в любых его проявлениях.

Для верующих христиан богослужение, литургия — центральное событие праздника Рождества Христова. Хотя современным людям привычно ходить в храм утром, в древности обычно собирались на церковную службу вечером, поэтому ночная литургия может быть названа традиционной.

Сразу после Рождественского богослужения принято собираться за праздничным столом, чтобы завершить пост и начать новый период «святых дней» — Святок. На рождественский стол готовят самые вкусные блюда — салаты, сладости и деликатесы. Стол украшают очень пышно. А в Сочельник, в канун Рождества, традиционным блюдом за постной трапезой является сочиво, оно готовится из зерна, меда, сухофруктов.

Москва рождественская

Впрочем, для тех, кто считает себя не прихожанином и даже не «захожанином», по формулировке современных теологов, есть немало вариантов и для светского празднования Рождества. Тем более, что режим работы общественного транспорта будет продлен: последний поезд метро или «Ласточка» на МЦК отправятся не в час, а в два часа ночи.

Растрясти не утрамбованные новогодние салаты предлагаем зимними активностями. На площади Революции расположилась огромная ледяная горка с четырьмя скатами, а неподалеку от нее — лавки с горячим чаем и безалкогольным глинтвейном. Горка с «ватрушкой» бесплатные, за чай с настоящей ватрушкой придется заплатить.

Кроме того, в Москве открыты 45 катков, на 16 из которых можно попасть бесплатно. Если вы планируете провести на катке много времени, то вам, определенно, на ВДНХ, где располагается самая большая ледовая площадка с искусственным покрытием в мире.

Чуть меньше по размерам, но интересней по программе — «Стереокаток» в парке Горького, в центре которого располагается огромная инсталляция в виде куба, а неподалеку есть танцплощадка, на которой транслируются зажигательные треки. На катке также можно сделать памятные снимки — для этого есть специальная площадка с задником, оформленным с использованием оптических иллюзий.

Всем любителям лыжной езды советуем заглянуть в парк 850-летия Москвы, Олимпийскую деревню и в парк Горького, где располагаются самые протяженные нетающие маршруты — по пять километров каждый. Да-да, даже апрельские шуточки зимней погоды им нипочем. Как и 200-метровой всепогодной тюбинговой горке в «Сокольниках». Чтобы попасть на нее, необходимо купить билет за 300-400 рублей — в его стоимость входит аренда «ватрушки».

Святки, колядки и походы в кино

В славянских обычаях празднования Рождества обязательно присутствовало переодевание в шкуры, маски и рога, а также колядование. Если необработанные шкуры сегодня никто на себя не надевает, разве что это не предусмотрено каким-нибудь авангардным дизайнером, то поколядовать и стар и млад, скорее всего, не прочь.

Ощутить на себе все традиции Святок можно в музее-заповеднике Коломенское, где для горожан устроят представление с колядками, скоморохами и ряжеными. Действо развернется у парадного крыльца дворца царя Алексея Михайловича.

В программе — уроки колядования, изучение праздничных песен и старинные святочные игрища. Гостям музея-заповедника также расскажут об истории Святок, артисты народного ансамбля споют щедровки — обрядовые пожелания достатка и благополучия. Москвичей также познакомят со святочными гаданиями и приметами, пригласят провести большой хоровод и спеть народные песни.

Если вечерние гулянья и пляски вас не вдохновляют, оставайтесь дома и проведите вечер за приготовлением имбирного печенья или яблочного штруделя. Заранее распределите ингредиенты между друзьями, подготовьте рождественский плейлист и загрузите на ноутбуке подходящую комедию. В качестве альтернативы вы можете не принимать гостей у себя дома, а сами наведаться к приятелям с вкусным угощением.

Выбраться из дома в один из последних выходных дней — не такая и страшная идея. Поберечь кошелек и насладиться просмотром кино 7 января можно, например, в сети кинотеатров «Москино», где будут бесплатно показывать старые и всеми любимые сказки — от «Морозко» до «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Гастрономический рай и световое шоу

Вместо кино можете посетить одну из столичных рождественских ярмарок. Например, на Красной площади — там есть не только палатки с угощениями и сувенирами, но и две сцены с артистами, клоунами и фокусниками, а также настоящая карусель.

Любителям гастрономического шопинга советуем заглянуть на ярмарку «Закрома-маркет» в ТРЦ «Афимолл Сити», где гостям предложат новогоднюю выпечку, сыры, паштеты и варенье. На площадке также найдут спасение те, кто еще не успел подготовить новогодний подарок всем своим друзьям — продавцы предложат москвичам скандинавские свитера с оленями, теплые варежки из верблюжьей шерсти, фарфор, а также ярославскую майолику.

До 10 января будет открыта рождественская ярмарка в парке Горького и «Музеоне». В ассортименте — украшения для дома, дизайнерская одежда, теплые варежки и новогодние свитера. После шопинга можно подкрепиться горячими блинами, бургерами, рождественскими кренделями и тульскими пряниками — все это под музыку российских групп, выступающих на сцене ярмарки.

После «Музеона» через Патриарший мост переходите на Гоголевский бульвар и двигайтесь в сторону Манежа, где ежедневно до 10 января с 19:00 до 22:00 проходит световое шоу, посвященное Году экологии и Рождеству.

Здание превращается и в Млечный Путь, и в резиденцию деда Мороза со сказочными героями, и в рождественский театр. Главный персонаж инсталляции — мифический голем, олицетворяющий все созданное человеком.

Он, собрав в себе все технологические достижения людей, делает жизнь человека легче, но при этом разрушает природу. Световое шоу продемонстрирует ее возрождение — на Манеже будут созревать плоды, течь водопады и расцветать бутоны.

Досмотрев световое представление до конца, направляйтесь на площадь Революции — там пройдет Новый год в стиле XIX века. Москвичи посетят «Школу хороших манер и новогодних традиций», в которой узнают о традициях празднования Нового года и Рождества в XIX веке, изучат азы домоводства и посетят уроки этикета. Детей обучат мастерству изготовления елочных игрушек и открыток из дерева, а после пригласят бесплатно прокатиться на двуярусной деревянной карусели. Всех утомившихся после прогулки и мастер-классов примут торговые и ресторанные шале с рождественскими блюдами.

Тем временем, на Новом Арбате, 13, будет работать интерактивная зона «Театральный Муми-дол», на которой расположится фотозона и сцена, где герои финских сказок разыграют представления и пообщаются с гостями. Так, 7 января с 17:00 до 17:30 пройдет преставления «Маленькие тролли и большое путешествие», с 19:00 до 19:30 — шоу «Как муми-тролли пекли рождественский пирог», а в завершение артисты покажут интерактивное представление «Рождество и шляпа волшебника» — оно пройдет с 20:00 до 20:30.

Тем, кто желает сделать Рождество не только приятным, но и полезным, напоминаем, что в январские праздники все горожане, независимо от возраста, могут бесплатно посещать столичные музеи, находящиеся в городском подчинении. Особенно советуем заглянуть в Московский музей современного искусства, Государственный Дарвиновский музей, Выставочный зал «Центральный Манеж», а также музей М.А. Булгакова и культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой».