Непослушный премьер

Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон не послушался бывших участников группы The Smiths и намерен продолжать слушать их музыку и любить песни группы, несмотря на запрет самих музыкантов. Ранее экс-гитарист коллектива Джонни Марр несколько раз говорил в интервью, что запрещает Кэмерону слушать их композиции, а также писал об этом в своем микроблоге в Twitter. «Перестаньте говорить, что вам нравится группа The Smiths. Она вам не нравится», — писал Марр, не поясняя, чем вызвана его нелюбовь к политику.

В интервью BBC политик сказал, что «будет продолжать любить и слушать» The Smiths. А Джонни Марр в ответ заявил, что он, в свою очередь, еще раз запрещает Кэмерону любить их песни, особенно This Charming Man. «Мне кажется, что ему нравится эта песня. А это, пожалуй, еще печальнее, чем если бы он ее даже не знал. Он может любить все, что угодно, до тех пор, пока он этого не говорит. А это ведь хорошая песня. Я запрещаю ему любить и песню и нас – мы не того сорта люди», — сказал Марр.

Бывший фронтмен коллектива Стивен Патрик Моррисси также поддержал позицию Марра, пояснив, что его смущают увлечения Кэмерона. Премьер-министр с детства увлекается охотой на оленей, а это претит певцу, который озабочен правами животных.

Рок-группа The Smiths была основана в 1982 году в Манчестере и распалась в 1987 году. За свою карьеру коллектив выпустил четыре студийных альбома. Участники The Smiths неоднократно выступали с критикой британских властей и монаршей семьи. Так, в 1986 группа выпустила альбом с провокационным названием «Королева мертва» («The Queen Is Dead»). Дэвид Кэмерон ранее заявлял, что кроме The Smiths ему также нравятся Radiohead, The Killers, Pink Floyd и Боб Дилан. Большинство из перечисленных политиком музыкантов никак не комментировали эти высказывания.