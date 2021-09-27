Врачи научились вычислять употребивших марихуану с помощью их смартфона

Ученые из Ратгерского университета (США) придумали новый способ, как обнаруживать наркотическое опьянение от марихуаны и предупреждать о нем человека. Статья об этом опубликована в журнале Drug and Alcohol Dependence.

Этот метод рассчитан не для полицейских мероприятий, а для самоконтроля самого наркопотребителя.

«Используя датчики в телефоне человека, мы можем определить, когда человек может находиться под воздействием каннабиса, и предпринять быстрое вмешательство, чтобы снизить вред от последствий употребления», — рассказывает руководитель исследования Тэмми Чанг. Существующие методы определения интоксикации, основанные на анализе крови или мочи, мало применимы для непрерывного ежедневного контроля.

Исследователи попросили молодых людей-добровольцев отмечать в мобильном приложении всякий раз, когда они употребили каннабис. Затем ученые сравнивали полученные показатели со смартфонов с показателями тех же людей в трезвом состоянии. Выяснилось, что одно лишь время суток играет большую роль, чтобы определить употребление наркотиков. Кроме него, ключевую роль играли данные GPS и акселерометра.

Под воздействием марихуаны люди оказались склонны путешествовать по специфическому маршруту, а также меняется характер движения их тел. В будущем ученые планируют адаптировать метод для тех, кто употребляет марихуану не так часто.