Запуск двух спутников связи «Экспресс» с Байконура отложен

Запланированный на 8 ноября запуск телекоммуникационных спутников «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» перенесен на декабрь. Их на орбиту должна была вывести ракета-носитель «Протон-М» с космодрома Байконур. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали изданию источники в ракетно-космической отрасли, в качестве даты старта рассматривается 6 декабря.

Спутники должны были разместиться на геостационарной орбите. Это круговая орбита высотой 36 тыс. км.. Для них были предназначены позиции 103 и 145 градусов восточной долготы. «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» обеспечат высококачественные услуги связи и телерадиовещания как для россиян, так и для пользователей из зарубежных стран.

Ранее было опубликовано видео запуска «Союз-2.1б» с Байконура. Запуск прошел в штатном режиме. Старт стал пятнадцатым пуском российских космических ракет в этом году.