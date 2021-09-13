NASA планирует использовать МКС до 2030 года

Руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Лидерс заявила, что национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства планирует использовать Международную космическую станцию (МКС) до 2030 года. Об этом она сообщила на саммите The 2021 Humans to Mars, передает «Интерфакс».

«МКС — это важный проект для нас, мы продолжаем использовать станцию и надеемся продолжать вплоть до 2030 года, сейчас мы пытаемся продлить срок ее использования, чтобы и дальше разрабатывать и тестировать системы, которые помогут нам в нашей миссии по высадке человека на Луну», — сказала она.

Ранее сообщалось, что комиссия по безопасности стран-участниц проекта МКС в ходе очередного заседания решила рекомендовать продлить эксплуатацию МКС после 2024 года.

В настоящее время сроком завершения эксплуатации станции определен 2024 год, но обсуждается возможность продления ее работы до 2028-го или даже до 2032 года.

Дмитрий Рогозин, в свою очередь, ранее сообщил, что специалисты «Роскосмоса» и NASA провели расчеты и установили, что эксплуатация МКС не создаст никаких больших проблем еще несколько лет. По его словам, «ресурс (МКС) у нас по 2025 год нормальный».