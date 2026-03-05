Объявленный погибшим ребенок ожил спустя пять часов

В штате Аризона ребенок, которого объявили погибшим после утопления в бассейне, спустя пять часов начал подавать признаки жизни, пишет Daily Mail.

По данным полиции, ребенка нашли в бассейне во дворе частного дома. На место оперативно прибыли экстренные службы и начали реанимационные мероприятия.

Несмотря на усилия медиков, около 18:20 мальчика официально объявили мертвым. Однако спустя примерно пять часов ситуация неожиданно изменилась: врачам сообщили, что у ребенка появились признаки жизни.

После этого его срочно доставили вертолетом в другую больницу региона, где ему продолжают оказывать всю необходимую помощь. Доктор Фрэнк ЛоВеккио заявил, что подобные случаи крайне редки. По его словам, он никогда не слышал о ситуации, когда пациент, объявленный мертвым, спустя несколько часов начинает подавать признаки жизни.

«В медицине никогда нельзя говорить «никогда», но поверить в это врачу очень сложно», — отметил он.

Специалист предположил, что холодная вода могла значительно снизить температуру тела ребенка и замедлить сердцебиение до такой степени, что его было трудно обнаружить. В то же время он подчеркнул, что перед объявлением смерти необходимо тщательно убедиться в отсутствии пульса, дыхания и других жизненных признаков.

