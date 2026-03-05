В Москве отреагировали на гарантии безопасности, о которых говорил Зеленский

Москва не видела гарантий безопасности, о которых говорит украинский президент Владимир Зеленский. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

«А гарантии, которые описывает Зеленский, заключаются в том, что Украине в тех границах, которые останутся у этого нацистского государства, будет гарантирована безопасность... Мы исходим из того, что мы этих гарантий не то что не одобряли, мы их не видели», — сказал глава ведомства на посольском круглом столе.

28 февраля глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов заявил, что Россия якобы согласилась принять предложенные США гарантии безопасности для Украины.

В конце февраля Песков заявлял, что Киев прилагает усилия не для поиска вариантов мирного урегулирования, а стремится получить как можно больше европейских денег. Трехсторонняя встреча главы РФ Владимира Путина, американского президента Дональда Трампа и Зеленского может состояться только для финализации договоренностей — до которых, по-видимому, пока далеко.

Ранее Уиткофф допустил, что гарантией безопасности Украины станет подобие пятой статьи НАТО.